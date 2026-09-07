BTV Điên tử Tr2 N7/9 Nhân dân chung sức kiến tạo diện mạo thành phố mới

Từ những tuyến đường được mở rộng, những công trình dân sinh được đầu tư đến các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp..., diện mạo thành phố Quảng Ninh đang từng ngày đổi thay từ chính sự chung sức của người dân. Không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển, nhân dân đang trực tiếp góp sức, góp đất, góp kinh phí và ngày công, cùng chính quyền chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng và kiến tạo những không gian sống ngày càng văn minh, hiện đại.

Hội LHPN xã Hải Ninh duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, vận động hội viên, nhân dân giữ gìn môi trường.

Tại xã Hải Ninh, dấu ấn sức dân đang hiện hữu trong từng công trình góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Năm 2026, xã được phân bổ 257 tỷ đồng đầu tư 21 công trình, dự án, chủ yếu là trường học và đường giao thông nông thôn. Để các công trình sớm hình thành, Hội LHPN xã và các chi hội đã chung tay góp sức, vận động hội viên, nhân dân hiến đất, dịch chuyển tường rào, cổng và công trình trên đất. Hơn 300 hộ hội viên phụ nữ đã tự nguyện hiến trên 7.000m² đất cùng công trình, tài sản trên đất, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Từ những phần đất được bàn giao, những tuyến đường được mở rộng, công trình dân sinh được triển khai, diện mạo khu dân cư từng bước khang trang, đồng bộ hơn, góp phần tạo dựng diện mạo của thành phố trẻ Quảng Ninh.

Hơn 300 hộ hội viên phụ nữ Hải Ninh đã tự nguyện hiến trên 7.000m² đất cùng công trình, tài sản trên đất để thực hiện các công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã.

Chị Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Ninh, cho biết: “Chúng tôi xác định hội viên phụ nữ và nhân dân phải là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời lan tỏa những tấm gương điển hình, những việc làm tích cực để tạo sự đồng thuận trong các thôn, xóm. Không chỉ góp sức cho hạ tầng, chúng tôi thường xuyên duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, vận động hội viên, nhân dân giữ gìn môi trường. Những hoạt động được duy trì thường xuyên đang từng bước hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Tại phường Cửa Ông, khu Cẩm Sơn 1 cũng ghi dấu với công trình “Tuyến đường Cờ Tổ quốc” được hình thành từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông ghi dấu với công trình “Tuyến đường Cờ Tổ quốc” được hình thành từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Ông Phan Xuân Thuận, Bí thư khu Cẩm Sơn 1, cho biết: “Quảng Ninh trở thành thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu rất phấn khởi. Từ sự thống nhất của Chi bộ, khu phố, chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng xây dựng “Tuyến đường Cờ Tổ quốc” tại ngõ 60 đường Hoàng Quốc Việt, với 21 bộ cột cờ và 122 bộ pa-nô, áp-phích tuyên truyền về thành phố Quảng Ninh, tổng kinh phí hơn 22,2 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã góp phần chỉnh trang khu dân cư, tạo diện mạo đồng bộ, khang trang hơn cho tuyến đường. Đây cũng là phần việc thiết thực của khu phố chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố”.

Mỗi địa phương lựa chọn một phần việc, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế. Người dân góp đất, góp công, đóng góp kinh phí; các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận từng công trình, tuyến đường. Từ đó, nhiều nguồn lực tại chỗ được huy động, chung tay góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh.

Lực lượng dân quân phường Bình Khê đóng góp ngày công chung sức xây dựng Nhà Đại đoàn kết trên địa bàn.

Theo thống kê, đến nay các địa phương đã đăng ký hơn 600 công trình, phần việc, hoạt động chào mừng thành phố Quảng Ninh, tập trung vào chỉnh trang đô thị, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, đường hoa, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, điện chiếu sáng, camera an ninh; xây, sửa nhà ở, Nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương và hỗ trợ an sinh, sinh kế. Trong đó, phường Hoành Bồ đăng ký tuyến đường dân sinh dài 200m, rộng 5,5m, trị giá trên 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và vận động nhân dân hiến đất; phường Yên Tử bê tông tuyến đường dài 175m, trị giá 350 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và ngày công của nhân dân, đồng thời triển khai 2 Nhà Đại đoàn kết, mỗi công trình vận động trên 200 triệu đồng. Phường Bình Khê dự kiến xây mới, sửa chữa 4-5 Nhà Đại đoàn kết, vận động trên 400 triệu đồng và trồng 1.500 cây cau trên tuyến đường mẫu, trị giá khoảng 35 triệu đồng. Tại phường Đông Mai, 201 hộ dân đăng ký hiến đất, hiến công trình phục vụ cải tạo, mở rộng đường giao thông, cùng nhiều hoạt động chỉnh trang, bảo vệ môi trường...

Từ những mét vuông đất hiến để mở đường, những tuyến đường được thắp sáng đến những buổi ra quân vệ sinh môi trường, sức dân đang góp từng phần cụ thể vào diện mạo thành phố. Một thành phố trẻ không chỉ lớn lên từ những dự án lớn, mà còn từ những việc làm của mỗi khu dân cư, mỗi gia đình và mỗi người dân. Khi sự đồng thuận trở thành hành động, sức dân sẽ là nguồn lực bền vững để Quảng Ninh tiếp tục xây dựng không gian sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại.