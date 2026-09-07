Núi lửa Anak Krakatau phun trào, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy

Giới chức Indonesia cho biết núi lửa Anak Krakatau đã phun trào sáng 6/9, khiến toàn bộ chuyến bay tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta bị hủy, trong khi hoạt động hàng không tại nhiều sân bay khác bị gián đoạn do tro bụi phát tán trên nhiều khu vực ở phía Tây nước này.

Dung nham phát sáng trong quá trình núi lửa Anak Krakatau phun trào

﻿tại eo biển Sunda, Indonesia. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, Anak Krakatau, nằm trong eo biển Sunda giữa hai đảo chính Java và Sumatra, đã có dấu hiệu hoạt động từ ngày 4/9, trước khi phun trào trong khoảng 30 giây vào lúc 3h53 sáng 6/9 và tiếp tục phun trào trong 16 giây khoảng 3 giờ sau đó.

Hiện chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận và nhà chức trách chưa ban hành lệnh sơ tán. Khu dân cư gần nhất nằm cách núi lửa hơn 16 km, song cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân và du khách giữ khoảng cách ít nhất 3 km với miệng núi lửa đang hoạt động. Trung tâm Núi lửa và Giảm nhẹ Nguy cơ Địa chất Indonesia cho biết tro bụi đã phát tán tới một số khu vực ở Jakarta và tỉnh Lampung, cực Nam đảo Sumatra.

Cơ quan quản lý không lưu Indonesia (AirNav Indonesia) đã đóng cửa vùng trời xung quanh các sân bay Soekarno-Hatta và Halim Perdanakusuma ở Jakarta, cùng 6 sân bay khác, trong đó có sân bay Radin Inten II tại Lampung, do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

1.558 chuyến bay bị hủy, 170.000 hành khách bị ảnh hưởng

Tính đến tối 6/9, việc đóng cửa 8 sân bay đã ảnh hưởng tới khoảng 170.000 hành khách và khiến 1.558 chuyến bay bị hủy, trong đó riêng sân bay Soekarno-Hatta tại Jakarta có 963 chuyến bị hủy. Nhà chức trách yêu cầu 8 sân bay này đóng cửa đến 8h59 sáng 7/9.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Indonesia cho biết đang theo dõi sát tác động của vụ phun trào đối với hoạt động hàng không, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị khai thác sân bay, cơ quan quản lý không lưu và cơ quan khí tượng.

Tổng cục trưởng Hàng không Dân dụng thuộc Bộ Giao thông Indonesia Lukman F. Laisa khẳng định an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động khai thác. Ông cảnh báo lịch bay có thể tiếp tục bị gián đoạn trên diện rộng do các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch khai thác, bố trí đội tàu bay và năng lực phục vụ tại nhà ga để khôi phục hoạt động.

Vụ phun trào cũng làm gián đoạn hoạt động tại sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai trên đảo Bali và tại thành phố Medan.

Núi lửa tiếp tục hoạt động

Cơ quan núi lửa Indonesia và Trung tâm Tư vấn Tro bụi Núi lửa Darwin đã xác định 2 đám mây tro bụi bằng hình ảnh vệ tinh. Một cột tro bụi vươn lên độ cao khoảng 6.100 m và di chuyển về phía Đông Bắc, qua Jakarta, Banten, Tây Java và vùng biển lân cận.

Đám mây tro bụi thứ hai đạt độ cao khoảng 15.200 m, phát tán qua một số khu vực thuộc Banten, Lampung và Bengkulu, eo biển Sunda phía Nam và một phần Ấn Độ Dương ở phía Tây đảo Sumatra. Bà Lana Saria, người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia, cho biết hoạt động của Anak Krakatau đã gia tăng kể từ tháng 7, trong đó vụ phun trào ngày 6/9 là mạnh nhất trong giai đoạn này.

Theo bà, các đợt phun trào liên tiếp cho thấy magma và khí núi lửa vẫn tiếp tục được cung cấp từ bên dưới, song chưa thể dự đoán liệu có xảy ra một vụ phun trào lớn hơn hay không.

“Chúng tôi tiếp tục đánh giá diễn biến của núi lửa dựa trên toàn bộ dữ liệu quan trắc, thay vì chỉ căn cứ vào số lần phun trào hoặc độ cao của cột tro bụi”. - Bà Saria nhận định.

Các mối nguy hiểm chính hiện nay gồm tro bụi núi lửa, nồng độ khí cao, cùng đá nóng và các vật chất khác phun ra từ miệng núi lửa.

Học sinh tại khu vực bị ảnh hưởng có thể học trực tuyến

Vụ phun trào không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Chính phủ Indonesia ngày 6/9 cho phép các trường học tại những khu vực bị tro bụi núi lửa ảnh hưởng tạm thời chuyển sang hình thức học trực tuyến tại nhà. Biện pháp này nhằm giảm nguy cơ học sinh tiếp xúc với tro bụi, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương điều chỉnh hoạt động dạy học tùy theo tình hình thực tế.

Anak Krakatau, có nghĩa là “con của Krakatau”, là núi lửa hình thành sau vụ phun trào của núi lửa Krakatau nổi tiếng năm 1883, một thảm họa từng góp phần khiến nhiệt độ toàn cầu giảm trong một thời gian. Năm 2018, một vụ phun trào của Anak Krakatau đã gây sóng thần tại đảo Sumatra và Java, khiến ít nhất 430 người thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động núi lửa đã gây ra một vụ sạt lở dưới nước, khiến một phần lớn sườn phía Tây Nam của Anak Krakatau sụp xuống và làm dịch chuyển một lượng lớn nước biển. Sau vụ phun trào này, giới khoa học cho biết diện tích đảo Anak Krakatau chỉ còn khoảng một phần tư so với trước đó.