Phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, chủ trì Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người". Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại điểm cầu Quảng Ninh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn.

Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh mạng thời gian qua, Thủ tướng cũng chỉ rõ những thách thức từ tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền số quốc gia, bảo đảm an ninh dữ liệu, phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Với tinh thần đó, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với mục tiêu hành động: Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người - Vì an ninh quốc gia - Vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, Tiểu ban An ninh mạng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh mạng, duy trì hoạt động thông suốt các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành. Tỉnh phối hợp giám sát, ứng cứu sự cố an ninh mạng 24/7, xử lý hơn 19.500 cảnh báo, tiếp nhận hơn 769 triệu sự kiện nhật ký an ninh mạng, phát hiện và xử lý 3 sự cố nghiêm trọng. Quảng Ninh cũng đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai các dịch vụ giám sát an ninh mạng, giám sát mã độc tập trung, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an ninh mạng cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Ngay sau lễ mít tinh, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.