Tạo giá trị bền vững cho ngành Du lịch

Thời gian qua, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn Quảng Ninh đã được đầu tư, với sự thay đổi tư duy trong chiến lược nâng tầm sản phẩm, kết hợp các yếu tố bản địa tạo nên những hành trình trải nghiệm khác biệt, khiến du khách muốn ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có lý do để quay trở lại.

Hoa hậu quốc tế trải nghiệm không gian đẳng cấp tại InterContinental Hạ Long Bay Resort.

Tại Vân Đồn, Centara Hotel & Residences Vân Đồn sớm nắm bắt xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với trải nghiệm biển đảo. Nằm trong khu đô thị Cảng và Du lịch cao cấp Ao Tiên, với gần 500 phòng nghỉ hiện đại, khách sạn được vận hành bởi tập đoàn khách sạn của Thái Lan, đồng thời trở thành điểm kết nối thuận lợi để du khách khám phá Quan Lạn, Minh Châu và các điểm đến trong khu vực.

Ông Maurizio Susan, Tổng quản lý Centara Hotel & Residences Vân Đồn, cho biết: Việc sở hữu 2 tàu tham quan vịnh Bái Tử Long giúp đơn vị kết nối dịch vụ lưu trú với các hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương. Du khách có thể thưởng thức hải sản, tìm hiểu về thương cảng Vân Đồn xưa, đồng thời trải nghiệm các hoạt động được thiết kế phù hợp với sở thích, nhu cầu riêng. Qua đó, kỳ nghỉ không chỉ dừng ở lưu trú, mà được mở rộng thành những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và bản sắc địa phương.

Du khách vui chơi, trải nghiệm tại điểm đảo trong tuyến tham quan vịnh Bái Tử Long.

Ở địa đầu Móng Cái, Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort đi vào hoạt động từ tháng 10/2026, bổ sung thêm một sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp cho địa phương. Cùng với lưu trú, khu nghỉ dưỡng phát triển các hoạt động như chơi golf, tham quan danh lam, thắng cảnh, trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân” và sáng tạo đồ thủ công, qua đó mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng tới khai thác thị trường khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo). Lợi thế nằm gần Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng mở ra khả năng thu hút thêm khách Trung Quốc, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và gia tăng thời gian lưu trú tại địa phương.

Những năm qua, sức hấp dẫn của Quảng Ninh đã thu hút nhiều thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế như Accor, InterContinental, Wyndham, Hyatt, Radisson... Qua đó, thành phố từng bước hình thành hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp tại nhiều điểm đến như Hạ Long, Tuần Châu, Yên Tử, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận các phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Tuy nhiên, hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp mới là một trong những điều kiện để nâng sức cạnh tranh của điểm đến. Theo các chuyên gia, để gia tăng giá trị và kéo dài thời gian lưu trú, Quảng Ninh cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, gắn nghỉ dưỡng với kinh tế đêm, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu chuyển từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của du lịch.

Tháng 4/2025, UBND thành phố phê duyệt Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới. Trong đó, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế được xác định là một trong những định hướng quan trọng, cùng với yêu cầu quy hoạch không gian du lịch hợp lý, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tăng cường liên kết vùng, quốc gia, quốc tế.

Đây là những nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục mở rộng thị trường khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và hướng tới phát triển du lịch theo chiều sâu, bền vững.

Không gian nhà hàng sang trọng tại Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, với phân khúc lưu trú hạng sang, tiêu chí đánh giá được xác định với thời gian lưu trú bình quân, mức chi tiêu của du khách, tỷ lệ khách quay trở lại và khả năng đóng góp giá trị cho nền kinh tế địa phương.

Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp lưu trú cần chủ động liên kết với các đơn vị lữ hành, cơ sở ẩm thực, nhà cung cấp dịch vụ, nghệ nhân, làng nghề và cộng đồng dân cư để hình thành những chuỗi trải nghiệm có chiều sâu, được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách. Từ đó tạo sức cạnh tranh, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, cũng như thúc đẩy hệ sinh thái du lịch phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp hơn.