Phường Hà An hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Ngày 31/10, UBND phường Hà An tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Báo cáo viên pháp luật thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.



Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, trưởng khu phố, hòa giải viên ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 (Luật số 12/2026/QH16), được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, thay thế Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác của thông tin pháp luật. Luật cũng bổ sung quy định về truyền thông chính sách; mở rộng đối tượng đặc thù được ưu tiên phổ biến, giáo dục pháp luật; quy định về tổ chức Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã và bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp xã.

Hơn 200 đại biểu tham gia hội nghị, nắm bắt thông tin pháp luật mới.

Cùng với giới thiệu các quy định mới, hội nghị dành thời gian trao đổi, hỏi đáp, tư vấn pháp luật trực tiếp, giúp đại biểu và người dân tìm hiểu, nắm bắt các quy định liên quan đến thực tiễn đời sống.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trong tìm hiểu, chấp hành pháp luật; đồng thời tạo cơ sở để đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở.