Phường Hà Tu: Khởi công, khánh thành và gắn biển công trình chào mừng thành phố

Nhân dịp chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026), sáng 31/8, phường Hà Tu tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 2 công trình và khởi công 1 công trình. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Phường Hà Tu gắn biển chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Trong đó, phường đã khánh thành, đưa vào sử dụng và gắn biển chào mừng thành phố Quảng Ninh cho công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Quốc lộ 18 cũ tại khu 3 và khu 6 với tổng mức đầu tư gần 13,7 tỷ đồng và Công trình Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, rãnh thoát nước các tuyến phố tại tổ 9, khu 5 và tổ 5, khu Hà Tu 6, với tổng mức đầu tư 8,6 tỷ đồng.

Phường Hà Tu khởi công công trình nâng cấp, mở rộng đường nối từ đường Khe Cá đến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam tại khu 4.

Nhân dịp này, phường Hà Tu đã khởi công Công trình Nâng cấp, mở rộng đường nối từ đường Khe Cá đến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam tại khu 4, phường Hà Tu với chiều dài gần 1 km, chiều rộng nền đường 36 m. Công trình có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng. Đây đều là những công trình thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuyến đường đi qua khu 3, 5 và 6 phường Hà Tu, được xây dựng khang trang.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục khởi công 8 công trình mới, trong đó có dự án đầu tư xây dựng cầu Khe Cá và tuyến đường kết nối vào đường Minh Hà; đầu tư xây dựng công viên Vũ Văn Hiếu; cải tạo, nâng cấp nhằm khắc phục ngập lụt tuyến đường ngõ 10 đường tuyển than và tuyến nhánh ngõ 45 đường Vũ Văn Hiếu (đoạn từ Quốc lộ 18A đến đường sắt); cải tạo khắc phục ngập lụt ngõ 22 đường Vũ Văn Hiếu và nạo vét suối Sẹc Lồ, phường Hà Tu; cải tạo khắc phục ngập lụt tại đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (khu vực Lữ đoàn 170)… Các công trình góp phần chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu thiết yếu và nâng cao đời sống người dân.