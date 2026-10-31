Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở địa bàn trọng điểm

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự tại các khu đô thị, địa bàn du lịch, khu công nghiệp và nơi tập trung đông lao động, các địa phương trên địa bàn Quảng Ninh đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo đặc thù từng địa bàn, nhóm đối tượng. Gắn công tác tuyên truyền với quản lý, đấu tranh xử lý vi phạm và phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Bám sát đặc thù từng địa bàn

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ của thành phố, phường Bãi Cháy tập trung nhiều cơ sở lưu trú, khu đô thị, chung cư cao tầng, với lượng khách du lịch, người lao động và người nước ngoài thường xuyên biến động. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để vi phạm pháp luật.

Công an phường Bãi Cháy tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội.

Tại chung cư GreenBay Garden, mô hình “Chung cư bình yên - Dân tin, dân góp sức” được triển khai từ tháng 10/2025 đã tạo thêm kênh phối hợp giữa lực lượng công an, ban quản trị, đơn vị quản lý và cư dân. Chung cư có 1.417 căn hộ, trong đó 327 căn hộ cho thuê. Thông qua các cuộc họp, nhóm liên lạc và hoạt động tuyên truyền trực tiếp, cư dân được phổ biến quy định về quản lý cư trú, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và cách phản ánh thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Chị Bùi Thị Phương Thanh, cư dân chung cư GreenBay Garden, chia sẻ: “Ban quản lý cũng như công an khu vực thường xuyên tuyên truyền, mở các cuộc họp hoặc thông báo đến cư dân về phương pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; lập các hội nhóm, số hotline để liên hệ khi có vấn đề về an ninh. Sau khi triển khai mô hình chung cư bình yên, cư dân cũng nâng cao cảnh giác hơn, ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn”.

Mô hình “Chung cư bình yên - Dân tin, dân góp sức” được triển khai đã tạo thêm kênh phối hợp giữa lực lượng công an, đơn vị quản lý và cư dân trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Trong 10 tháng, lực lượng chức năng phường Bãi Cháy tiếp nhận, xác minh, xử lý 56 tin báo về an ninh, trật tự liên quan đến 11 khu chung cư trên địa bàn. Trong đó, 15 tin có giá trị phục vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật; phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 8 đối tượng liên quan đến ma túy và môi giới mại dâm.

Không chỉ tại các khu chung cư, Bãi Cháy còn chú trọng tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự như quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú. Nội dung tập trung vào các quy định về phòng, chống ma túy, mại dâm được phổ biến đến chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên, gắn trách nhiệm chấp hành pháp luật với hoạt động kinh doanh.

Phường Bãi Cháy kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của đơn vị kinh doanh lưu trú trên địa bàn.

Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết: Địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; đồng thời, triển khai tuyên truyền đến từng khu phố, cơ quan, doanh nghiệp thông qua hội nghị, các trang fanpage và nhóm Zalo. Cùng với đó, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Tại phường Đông Mai, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai phù hợp với đặc thù địa bàn tập trung đông công nhân, lao động ngoại thành. Với khoảng 17.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cùng gần 200 khu nhà trọ, hơn 1.500 phòng cho thuê, tình hình cư trú thường xuyên biến động, đặt ra không ít khó khăn trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực tế đó, lực lượng công an tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, chủ nhà trọ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tuyên truyền các quy định pháp luật về cư trú, an ninh, trật tự; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và kỹ năng tự phòng ngừa. Hoạt động tuyên truyền được triển khai trực tiếp tại doanh nghiệp, khu nhà trọ, kết hợp với kiểm tra, hướng dẫn chấp hành pháp luật, vận động người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy tại KCN Đông Mai, phường Đông Mai.

Anh Bùi Văn Minh, Quản lý Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH Công nghiệp Titan Quảng Ninh, cho biết: Thông qua các buổi tuyên truyền của lực lượng công an, chúng tôi được trang bị thêm kiến thức pháp luật, nhận diện rõ hơn những nguy cơ và hành vi vi phạm có thể xảy ra trong đời sống, lao động. Những nội dung này sẽ tiếp tục được phổ biến đến công nhân và các đơn vị liên quan; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an phường Đông Mai đã phát hiện 9 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ 7 vụ với 23 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Cùng với đó, lực lượng công an đã rà soát, kiểm tra cư trú tại 985 hộ với 4.266 nhân khẩu, 127 cơ sở kinh doanh nhà trọ và 13 cơ sở nhà nghỉ; kiểm tra, ký cam kết chấp hành pháp luật đối với 19 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền được triển khai tại trường học, khu công nghiệp, trong đó đã phối hợp phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 200 cán bộ, công nhân và gần 1.400 giáo viên, học sinh. Qua đó, kết hợp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân với tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Khổng Văn Hoằng, Phó Trưởng Công an phường Đông Mai, cho biết: Trước đặc thù địa bàn tập trung đông lao động ngoại thành, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra cư trú, nắm tình hình tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật, vận động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở.

Công an phường Đông Mai kết hợp kiểm tra lưu trú và tuyên truyền pháp luật cho người lao động trên địa bàn.

Phát huy vai trò phòng ngừa từ cơ sở

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Quảng Ninh triển khai với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Cùng với tuyên truyền, các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm. Riêng lĩnh vực phòng, chống ma túy, trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố đã xử lý hình sự 583 vụ với 1.287 đối tượng, tăng 9,5% số vụ so với cùng kỳ năm 2025; xử lý hành chính 92 vụ với 375 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 765 triệu đồng.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng, chống tội phạm. Quảng Ninh duy trì 115 mô hình phong trào và 4.131 “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”. Thông qua các mô hình, việc vận động người dân chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin, phát hiện, tố giác tội phạm được triển khai thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền cũng được mở rộng trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư, kết hợp phổ biến trực tiếp với ứng dụng mạng xã hội, nền tảng số, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Sự biến động dân cư, phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, phòng ngừa. Trong khi đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, sát địa bàn, đúng đối tượng, gắn với tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, huy động sự tham gia của cộng đồng trong chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.