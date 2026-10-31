Sôi nổi Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 31/10, tại Trường Đại học Hạ Long, Đoàn UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Chương trình là hoạt động tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Màn đồng diễn “Tự hào tuổi trẻ thành phố Quảng Ninh” với sự tham gia của 500 sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Ngày hội thu hút gần 2.000 đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Điểm nhấn mở đầu chương trình là màn đồng diễn “Tự hào tuổi trẻ thành phố Quảng Ninh” với sự tham gia của 500 sinh viên Trường Đại học Hạ Long. Trên nền liên khúc “Áo xanh vẫy gọi tương lai” và “Chào thành phố Quảng Ninh”, màn đồng diễn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong xây dựng thành phố trẻ.

Tuyên dương 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh; khen thưởng 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Dịp này, 30 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập được trao quà với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Ban Thanh niên Công an thành phố và Cụm đoàn số 1, Cụm đoàn số 2 Đoàn UBND thành phố trao tặng 30 suất quà cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Mỏ” được tổ chức, đã tiếp nhận 450 đơn vị máu. Các không gian sáng tạo trẻ, trưng bày sản phẩm, trải nghiệm, chuyển đổi số và hoạt động hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Mỏ” đã tiếp nhận 450 đơn vị máu.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội là Hội thi các đội tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên năm 2026. Với 4 nội dung thi gồm video clip, kiến thức, tiểu phẩm tuyên truyền và tài năng, hội thi tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các đội thi tham gia phần thi kiến thức tại Hội thi các đội tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên năm 2026.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên; cổ vũ tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và hạnh phúc.