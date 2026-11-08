Phường Yên Tử: Khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc xô xát giữa học sinh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc xô xát giữa một nhóm học sinh Trường TH&THCS Phương Đông, Thường trực Đảng ủy phường Yên Tử đã khẩn trương chỉ đạo UBND phường, Công an phường và Nhà trường vào cuộc xác minh, xử lý, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kiên quyết và không né tránh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 07/11, sau khi kết thúc tiết học thứ 5, tại địa điểm cách Trường TH&THCS Phương Đông khoảng 2km đã xảy ra vụ xô xát giữa một số học sinh đang theo học tại trường. Bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, lời nói trêu chọc nhau trong giờ học. Sau đó, các em đã rủ nhau gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn và dẫn đến hành vi đánh nhau. Nguyên nhân cụ thể, diễn biến và trách nhiệm của từng cá nhân đang được Công an phường Yên Tử tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau khi xảy ra sự việc, một học sinh đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Quảng Ninh để kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe học sinh hiện ổn định, chưa ghi nhận ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe; các kết quả kiểm tra, xét nghiệm tiếp tục được cập nhật.

Trước tính chất của vụ việc, cấp ủy, chính quyền phường Yên Tử đã chỉ đạo xử lý khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt. Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường, Công an phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xác minh, xử lý đến cùng vụ việc; không bao che, không né tránh trách nhiệm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các học sinh có liên quan.

Đảng ủy, UBND phường Yên Tử cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường và gia đình tăng cường trách nhiệm trong quản lý, giáo dục học sinh; chủ động phát hiện, nắm bắt những biểu hiện mâu thuẫn từ sớm, từ xa để kịp thời phối hợp giải quyết, tuyệt đối không để những va chạm nhỏ phát triển thành hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Chính quyền phường Yên Tử khẳng định quan điểm: Kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm, không dung túng cho bạo lực; đồng thời đặt mục tiêu giáo dục, cảm hóa, giúp các em nhận thức được sai phạm, sửa chữa khuyết điểm và trưởng thành sau sự việc lên hàng đầu, phù hợp với quy định pháp luật và lứa tuổi của học sinh.

Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm việc đăng tin, phản ánh sai và thiếu thông tin đầy đủ về sự việc của phụ huynh, gây hiểu nhầm trong dư luận. Phường Yên Tử mong muốn các bậc phụ huynh, cán bộ, giáo viên và nhân dân tiếp cận thông tin một cách bình tĩnh, khách quan; không chia sẻ những hình ảnh, video, thông tin cá nhân chưa được kiểm chứng, tránh ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và tương lai của các học sinh, nhất là các em chưa thành niên.

Đảng ủy, UBND phường Yên Tử sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, chỉ đạo xử lý nghiêm túc, đúng quy định và kịp thời thông tin đến nhân dân khi có kết quả xác minh chính thức.