Phường Yên Tử tập trung hoàn thiện hạ tầng đô thị

Hưởng ứng chiến dịch thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, phường Yên Tử tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư công. Địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026, từng bước hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tuyến đường Ngõ 73, đường Yên Tử, khu Cửa Ngăn, phường Yên Tử đang được triển khai thi công.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường ngõ 73, đường Yên Tử, khu Cửa Ngăn (phường Yên Tử) xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị. Nhằm khắc phục tình trạng này, phường Yên Tử triển khai Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường giao thông ngõ 73 với tổng mức đầu tư hơn 13,9 tỷ đồng, chiều dài 828,7m. Công trình khởi công giữa tháng 9/2026, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và chỉnh trang diện mạo đô thị.

Anh Tiên Văn Luân, Chỉ huy công trường Công ty CP Thủy lợi Uông Bí (đơn vị thi công dự án trên), cho biết: Đơn vị đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Sau hơn một tháng triển khai, nhà thầu đã và đang thực hiện phá dỡ hàng rào, vật kiến trúc, thi công kè bê tông, đào đắp nền đường. Cùng với tổ chức thi công đồng bộ, đơn vị chủ động bố trí các mũi thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn lao động. Với tinh thần thi công khẩn trương, quyết liệt, đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trong năm nay.

Để bảo đảm tiến độ dự án này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Yên Tử đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, Trung tâm tích cực rà soát, giải quyết những vấn đề phát sinh, đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026, phường Yên Tử tập trung đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang diện mạo khu dân cư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường giao thông ngõ 73, phường Yên Tử đang tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công trên địa bàn, ưu tiên hạ tầng giao thông, thoát nước, trường học và các công trình dân sinh. Tiêu biểu như: Chỉnh trang tuyến đường ngõ 7, khu Năm Mẫu 2; cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường khu Hiệp Thanh, đoạn từ đường Phong Thái đến khu dân cư tổ 2; cải tạo, chỉnh trang khu vực đường Liên Phương, khu Bí Thượng; nâng cấp Trường TH&THCS Yên Tử (điểm trường tiểu học Kim Đồng)...

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình chào mừng thành lập TP Quảng Ninh tại phường Yên Tử.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Yên Tử, năm 2026, sau điều chỉnh, bổ sung, địa phương có 35 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư dự kiến trên 720 tỷ đồng. Đến ngày 2/10, trong số 23 dự án thuộc kế hoạch khởi công năm 2026, có 1 dự án đã được phê duyệt quyết toán, 5 dự án hoàn thành thi công, 16 dự án đang thi công và 1 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đối với 12 dự án bổ sung trong năm, có 9 dự án đang triển khai thi công và 3 dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Đồng chí Vũ Xuân Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết: Việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong những tháng cuối năm 2026, phường tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh bàn giao mặt bằng sạch, hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.