Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, hoạt động hiệu quả

Chiều 5/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng trọng tâm thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, hội viên. Hội CCB các cấp cũng tích cực phối hợp tuyên truyền, tham gia bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước; đồng thời hưởng ứng hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động.

Các cấp Hội tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 2.422 tổ "Nhân dân tự quản về an ninh trật tự" do CCB làm nòng cốt. Phối hợp với Tỉnh Đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp tổ chức 134 buổi tọa đàm, giao lưu, nói chuyện truyền thống với chủ đề "Theo dấu lịch sử", thu hút 48.750 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

Trong 7 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp 740 hội viên mới, đạt 65,2% kế hoạch năm; giới thiệu 13 hội viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Đồng thời, duy trì hoạt động của 259 câu lạc bộ, ban liên lạc, hội truyền thống cựu quân nhân với 14.974 thành viên trên tổng số 26.505 cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Đến nay, Hội CCB tỉnh không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo; toàn tỉnh còn 36 hộ hội viên cận nghèo, có 31.258 hộ hội viên đạt mức khá và giàu. Toàn Hội hiện có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 26 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả ở cơ sở; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của các cấp Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đánh giá, các cấp Hội đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, MTTQ các cấp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân", giữ vững ổn định chính trị và tạo đồng thuận xã hội phục vụ phát triển của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như chất lượng hoạt động giữa các cấp Hội chưa đồng đều; việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết ở một số cơ sở còn thiếu chủ động; một số tổ chức Hội còn gặp khó khăn trong tổ chức hoạt động sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp hội viên, nắm chắc tình hình nhân dân và phát huy tốt hơn vai trò trong xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp Hội CCB tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội CCB các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời, phát huy vai trò là thành viên nòng cốt của MTTQ Việt Nam, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân", tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.