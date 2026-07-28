Đặc khu Vân Đồn diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026

Chiều 28/7, đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026.

Các đại biểu theo dõi nội dung thực binh trong diễn tập phòng thủ dân sự đặc khu Vân Đồn năm 2026.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; kiểm tra khả năng tham mưu của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ".

Diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 vận hành cơ chế, xử trí tình huống từ khi tiếp nhận thông báo, công điện của cấp trên đến tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 và hiệp đồng lực lượng khắc phục hậu quả.

Giai đoạn 2 thực hành xử trí tình huống trên thực địa với nhiều nội dung sát thực tế như: Huy động lực lượng, phương tiện chằng chống lồng bè nuôi trồng thủy sản; sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn; thông tin, cảnh báo bão; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, tổ chức sắp xếp, neo đậu tại cảng Cái Rồng; thực hành tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị rơi xuống biển do va chạm tàu trong điều kiện mưa bão, sóng lớn.

Giai đoạn 3 là kết thúc nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và thảm họa.

Hình ảnh thực binh trong diễn tập phòng thủ dân sự đặc khu Vân Đồn năm 2026.

Tình huống thực binh được xây dựng sát với điều kiện địa bàn biển, đảo của Vân Đồn. Các lực lượng gồm Ban Chỉ huy quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3, Lữ đoàn 169 Hải quân cùng lực lượng, phương tiện của địa phương đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn, đưa toàn bộ người bị nạn vào bờ an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập, đặc khu Vân Đồn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng thủ dân sự; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống thiên tai, thảm họa; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong chủ động phòng, chống thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đồng chí Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự đặc khu Vân Đồn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đặc khu Vân Đồn cùng các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng chí đánh giá cuộc diễn tập được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt, sát với điều kiện thực tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu đề ra.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình thiên tai và các sự cố trên đất liền, trên biển để kịp thời điều động, bổ sung lực lượng, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để cập nhật vào kế hoạch phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường huấn luyện cho các cơ quan, đơn vị, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu; chủ động nắm chắc lực lượng, phương tiện của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để sẵn sàng huy động khi cần thiết; đồng thời kiểm tra, bổ sung trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự phù hợp với đặc điểm từng loại hình thiên tai, sự cố trên địa bàn.