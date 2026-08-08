Công an Quảng Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ Đơn giản hóa thủ tục PCCC tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đã chủ động hoàn thiện các điều kiện an toàn theo quy định mới, từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đổi mới phương thức quản lý không chỉ giảm gánh nặng TTHC, mà còn nâng cao trách nhiệm của cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn doanh nghiệp tự tổ chức nghiệm thu sau khi hoàn thiện các điều kiện an toàn về PCCC.

Là doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bao bì tại KCN Cái Lân, mỗi ngày tại Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam có khoảng 5 tấn nhựa nguyên liệu và 1-2 container bao bì thành phẩm. Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam từng bị đình chỉ hoạt động để khắc phục những tồn tại về PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Sau thời gian đầu tư, hoàn thiện hệ thống báo cháy, chữa cháy, lối thoát nạn, nguồn nước chữa cháy và các điều kiện kỹ thuật theo quy định, doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn PCCC.

Theo quy định mới, doanh nghiệp tự tổ chức nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra trong quá trình hoạt động. Cơ chế mới giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, đồng thời giảm thời gian chờ thực hiện các TTHC.

Chị Hoàng Thị Xoan (Phòng Hành chính nhân sự, Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam) cho biết: Điều thuận lợi nhất là doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc tổ chức sản xuất sau khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện về PCCC. Tuy nhiên, quyền chủ động cũng đi liền với trách nhiệm. Nếu không bảo đảm đúng quy định, hoặc duy trì không đầy đủ các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Để Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP được triển khai thống nhất, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đang tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định mới; đồng thời rà soát, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng.

"Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng không có nghĩa là giảm yêu cầu về an toàn PCCC. Trái lại, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành công trình được đặt ra cao hơn. Doanh nghiệp phải tự kiểm soát chất lượng hệ thống PCCC, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào hoạt động; đồng thời duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh" - Đại úy Phí Văn Tuyển, Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho biết.

Bên cạnh công tác hướng dẫn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở thuộc diện quản lý; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Qua đó, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, vừa bảo đảm yêu cầu về an toàn PCCC trên địa bàn.

Quảng Ninh hiện có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư mới đang được triển khai. Việc cải cách TTHC trong lĩnh vực PCCC được đánh giá sẽ góp phần rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của cơ chế mới phụ thuộc rất lớn vào ý thức chấp hành pháp luật của mỗi doanh nghiệp và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc bảo đảm an toàn PCCC.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, cải cách TTHC không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Khi doanh nghiệp được trao quyền chủ động nhiều hơn thì cũng phải nâng cao hơn trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng với công tác hướng dẫn, kiểm tra của lực lượng chức năng sẽ là yếu tố quan trọng để chính sách mới đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.