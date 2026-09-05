Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với Hokkaido trên nhiều lĩnh vực

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, chiều 5/9, Tổ chức Công ích pháp nhân TOA Soken, Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026 và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Hokkaido. Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tham dự và có các tham luận tại diễn đàn.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn.

Với chủ đề “Tăng cường liên kết địa phương thông qua văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu, đào tạo nhân lực”, diễn đàn là dịp để đại diện các cơ quan, tổ chức, địa phương hai bên trao đổi về tiềm năng, lợi thế và những lĩnh vực có khả năng bổ trợ, hợp tác cùng phát triển.

Tại diễn đàn, đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật về văn hóa, du lịch; trong đó nhấn mạnh giá trị của hệ thống di sản phong phú, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; đồng thời chia sẻ định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững và mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác du lịch với Hokkaido.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh phát biểu tại Diễn đàn.

Một nội dung quan trọng khác được Quảng Ninh đề cập tại diễn đàn là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tham gia diễn đàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long chia sẻ những định hướng, kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời trao đổi về cơ hội mở rộng hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục của Hokkaido. Qua đó, mở thêm cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường kết nối giữa sinh viên, giảng viên hai bên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long chia sẻ tại Diễn đàn Việt Nam - Hokkaido.

Các nội dung được trao đổi tại diễn đàn cho thấy dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giữa Quảng Ninh với các địa phương của Nhật Bản còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo nhân lực.

Đối với Quảng Ninh, trong không gian phát triển mới khi trở thành thành phố, việc mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường liên kết quốc tế và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài có ý nghĩa quan trọng. Thông qua những hoạt động giao lưu, kết nối như Diễn đàn Việt Nam - Hokkaido, Quảng Ninh có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, đồng thời mở rộng hợp tác thực chất với các địa phương, tổ chức và cơ sở đào tạo của Nhật Bản, hướng tới những giá trị phát triển lâu dài, cùng có lợi.