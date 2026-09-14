Ngày 18-19/9 diễn ra Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 tại Bãi Cháy

Trong hai ngày 18 và 19/9, Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 sẽ diễn ra tại khu vực Hồ nhạc nước Halo Bay Show, Bán đảo 1, Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.

Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/9 tại Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy.



Chương trình mang đến không gian lễ hội sôi động, nhiều màu sắc, kết hợp các trò chơi dân gian, gian hàng truyền thống và không gian công nghệ số hiện đại.

Chương trình tạo thêm một điểm vui chơi cho nhân dân và du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa - giải trí, gia tăng trải nghiệm và sức hút của khu vực Bãi Cháy trong mùa thu.

Khu vực sân khấu lễ hội.

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí đặc sắc, quy mô lớn. Điểm nhấn là bánh Trung thu khổng lồ 199kg lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh. Màn trình diễn Mai Hoa Thung - múa lân sư rồng, diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình cùng chương trình nhạc nước Halo Bay Show và màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn.

Các gian hàng truyền thống tại lễ hội.

Lễ hội có sự tham gia của các khách mời đặc biệt, như: Cầu thủ Hai Long - Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc – Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022, Top 6 Hoa hậu Thế giới – Miss World 2026 và ca sĩ CAPTAIN BOY.

Chương trình được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng QTV1, QTV3, QNR, ứng dụng VTVgo; livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Fanpage phường Bãi Cháy và các nền tảng truyền thông liên quan.