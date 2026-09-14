Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

📍 1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (14/9), Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Riêng phía Nam Hà Tĩnh và phía Tây Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 13/9 đến 03h ngày 14/9 có nơi trên 170mm, như:

Hoa Thanh (Quảng Trị): 214.4mm

Kỳ Thượng (Hà Tĩnh): 179.4mm

📍 2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24–48 giờ tới

Từ sáng sớm 14/9 đến đêm 15/9:

Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh: mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 150–300mm, cục bộ trên 450mm.

Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ và Hà Tĩnh: 100–180mm, cục bộ trên 250mm.

Từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9:

Trung du Bắc Bộ, phía Nam Tuyên Quang và Lào Cai: 50–100mm, cục bộ trên 150mm.

⚠ Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

📍 3. Cảnh báo

Ngày 16/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 70mm.

Tổng lượng mưa từ sáng sớm 14/9 đến ngày 16/9:

Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh: 180–350mm, cục bộ trên 500mm.

Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai: 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

📍 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai

Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1; riêng từ Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh: cấp 2.

5. Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.