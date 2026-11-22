Rực rỡ triển lãm hoa Giáng sinh ở Mỹ

Khách sạn Bellagio tại Las Vegas (Mỹ) vừa khai mạc triển lãm hoa thường niên mừng Giáng sinh với hàng chục nghìn bông hoa, cây cảnh và những tiểu cảnh gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Không gian trang trí mang chủ đề Postcards From Christmas (Những tấm bưu thiếp Giáng sinh) dự kiến thu hút hơn 25.000 lượt khách mỗi ngày và kéo dài đến ngày 2/1/2027.

Du khách tham quan khách sạn Bellagio tại Las Vegas. Ảnh: AP.

Ngay từ cuối tuần khai mạc, đông đảo du khách đã đến Vườn Bách thảo và Nhà kính Bellagio để chiêm ngưỡng những bông tuyết bạc khổng lồ treo dưới mái kính cao, cùng các tiểu cảnh được tạo nên từ hoa trạng nguyên, hoa cúc và cây xanh mùa đông, hòa quyện hương thông và quế.

Chủ đề năm nay tái hiện những hình ảnh Giáng sinh truyền thống như chiếc ghế lớn ấm cúng bên lò sưởi treo đầy tất, chú gấu bông hóa thân thành cậu bé đánh trống và đoàn tàu đỏ - xanh chạy giữa khu vườn.

Điểm nhấn của triển lãm là cây thông Giáng sinh cao gần 14m, được trang trí bằng những quả châu đỏ, vàng và bao quanh bởi các thiết kế tinh xảo từ hoa hồng đỏ được bảo quản, hoa cẩm tú cầu và rêu tuần lộc. Du khách còn có thể chụp ảnh tại khu vực được bố trí riêng giữa các luống hoa, như một tấm bưu thiếp lưu giữ kỷ niệm Giáng sinh.

Ông Ed Libby, Giám đốc sáng tạo và thiết kế khu nhà kính Bellagio, cho biết triển lãm được xây dựng nhằm gợi lại cảm giác Giáng sinh thời thơ ấu, đồng thời mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm bằng thị giác, âm thanh và hương thơm.

Để hoàn thành không gian trang trí rộng khoảng 1.300m², hơn 100 nhân viên đã làm việc liên tục trong sáu ngày. Công tác chuẩn bị bắt đầu từ nhiều tháng trước, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà điêu khắc, thợ mộc, thợ điện và nhân viên làm vườn.

Theo quản lý dự án Lea Jonic, mỗi đợt triển lãm tại Bellagio sử dụng khoảng 20.000 cây thuộc tối đa 150 giống khác nhau, được cung cấp từ các nhà vườn trên thế giới. Đơn vị tổ chức thường liên hệ đặt cây trước khoảng một năm để bảo đảm số lượng và chất lượng phục vụ trưng bày.

Riêng triển lãm Giáng sinh năm nay sử dụng 42 cây thông tự nhiên từ khu vực núi Shasta, bang California. Bellagio hợp tác với một doanh nghiệp có chính sách trồng hai cây mới cho mỗi cây được khai thác, trong khi hoa trạng nguyên cũng được trồng tại các nhà kính ở California.

Kể từ khi khách sạn mở cửa năm 1998, Bellagio duy trì truyền thống tổ chức năm đợt trưng bày theo chủ đề mỗi năm. Các không gian đều được thiết kế lại để mang đến trải nghiệm mới cho du khách.

Trong thời gian triển lãm, 9 nhân viên làm vườn làm việc toàn thời gian để tưới cây thủ công, chăm sóc và thay thế những cây không còn giữ được vẻ tươi tốt. Sau khi kết thúc, các cây gần hết vòng đời được đưa đến cơ sở ủ phân hữu cơ, trong khi một số cây được bán cho nhân viên khách sạn để gây quỹ từ thiện.

Triển lãm Postcards From Christmas sẽ nhường chỗ cho không gian trang trí đón Tết Nguyên đán sau khi kết thúc mùa lễ hội.