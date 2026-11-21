Vận động viên Anh bơi qua eo biển Hormuz để cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường

Vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh vừa hoàn thành hành trình bơi khoảng 15 km tại eo biển Hormuz trong ba ngày, giữa lúc các tàu chở dầu bị tấn công do xung đột Trung Đông. Hoạt động nhằm cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động lâu dài của xung đột đối với hệ sinh thái biển.

Trong bức ảnh do tổ chức Lewis Pugh Foundation cung cấp, vận động viên bơi đường dài người Anh kiêm Đại sứ Đại dương của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) Lewis Pugh lao xuống eo biển Hormuz, ngoài khơi bán đảo Musandam, Oman, ngày 18/11/2026. Ảnh: AP.

Lewis Pugh, 56 tuổi, được biết đến với tên gọi Người bảo trợ các đại dương của Liên hợp quốc, từng thực hiện nhiều cuộc bơi tại Bắc Cực và Nam Cực để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Trong hành trình mới nhất, ông xuất phát từ bán đảo Musandam ở phía nam eo biển Hormuz và kết thúc sau khi bơi vòng qua mũi Hormuz, với tổng thời gian dưới nước khoảng 6 giờ 30 phút.

Hành trình được chia thành nhiều chặng nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra. Pugh được cho là người đầu tiên thực hiện cuộc bơi đường dài tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát.

Ngay sau khi xuống nước trong ngày đầu tiên, ông nghe thấy hai tiếng nổ lớn và chứng kiến một tàu chở dầu cách khoảng 4 km bị tấn công. Máy bay chiến đấu cũng xuất hiện tại khu vực. Trong ngày thứ hai, Pugh tiếp tục chứng kiến một tàu chở khí đốt bốc cháy dữ dội, với những cột lửa lớn và mặt nước xung quanh cũng bắt lửa.

“Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đi ngang qua con tàu chở khí đốt đó. Mùi hóa chất, những quả cầu lửa bốc lên trời, và cả mặt nước xung quanh con tàu cũng đang cháy” - Pugh kể với hãng tin AP.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu được vận chuyển qua trước khi xảy ra xung đột Trung Đông. Pugh cảnh báo dầu và hóa chất từ hàng chục tàu bị hư hại kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, đặc biệt là các rạn san hô, rừng ngập mặn và môi trường sống của nhiều loài động vật. Trong hành trình, ông ghi nhận sự hiện diện của nhiều đàn cá heo, rùa biển và chim ó cá tại khu vực.

Theo vận động viên người Anh, việc khắc phục ô nhiễm tại những hệ sinh thái nhạy cảm như vậy rất khó khăn, trong khi hậu quả có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Ông cho rằng khu vực có thể cần nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để phục hồi.

Trong gần 40 năm qua, Pugh đã thực hiện nhiều cuộc bơi nhằm vận động bảo vệ môi trường biển. Năm 2023, ông hoàn thành hành trình bơi 507 km dọc sông Hudson ở Mỹ để kêu gọi bảo vệ nguồn nước. Các hoạt động này đã góp phần thúc đẩy những thỏa thuận bảo vệ hơn 3,5 triệu km² đại dương.