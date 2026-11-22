Cháy nhà máy sản xuất kẹo tại Indonesia, 3 người thiệt mạng, 36 người mất liên lạc

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày 21/11 tại nhà máy sản xuất kẹo ở tỉnh Banten, Indonesia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 36 công nhân chưa xác định được tung tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất liên lạc trong khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Trong bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BASARNAS) công bố, lực lượng cứu hộ kiểm tra một nhà máy bánh kẹo sau vụ hỏa hoạn tại Cikande, tỉnh Banten, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP.

Theo giới chức Indonesia, vụ cháy xảy ra tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia ở huyện Serang, tỉnh Banten, giáp thủ đô Jakarta. Đây là cơ sở sản xuất Milkita, thương hiệu kẹo sữa và các sản phẩm ăn nhẹ của Indonesia.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo lời kể của những người sống sót, ngọn lửa bắt nguồn từ một thiết bị làm mát ở tầng ba của nhà máy.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết 15 người đã được cứu sống, trong đó có 4 công nhân bị thương. Nhà chức trách chưa xác định liệu toàn bộ 36 người mất liên lạc có mặt bên trong nhà máy khi hỏa hoạn xảy ra hay không.

Hơn 12 giờ sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hỏa của huyện Serang và tỉnh Banten vẫn nỗ lực dập lửa tại nhiều khu vực trong nhà máy. Công tác phun nước làm mát cũng được triển khai nhằm kiểm soát các điểm cháy còn lại. Các đội cứu hộ phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương và Hội Chữ thập đỏ Indonesia rà soát từng khu vực, tập trung vào những vị trí có khả năng còn người mắc kẹt.

Indonesia đã xảy ra nhiều vụ cháy cơ sở công nghiệp gây thương vong trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động và khả năng ứng phó khẩn cấp tại các nhà máy sản xuất.