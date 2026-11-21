Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế nặng với doanh nghiệp Mỹ xây trung tâm dữ liệu AI ở nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 cảnh báo sẽ áp mức thuế rất cao đối với các doanh nghiệp Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) ở nước ngoài. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ muốn đẩy mạnh phát triển hạ tầng AI trong nước, trong khi làn sóng phản đối các trung tâm dữ liệu ngày càng gia tăng do lo ngại về chi phí điện và tác động môi trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Phòng họp báo James Brady của Nhà Trắng tại Washington, Mỹ, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP

Phát biểu tại Nhà Trắng sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc trong cuộc đua phát triển các công nghệ AI tiên tiến. Tuy nhiên, ông cảnh báo lợi thế này có thể bị thu hẹp nếu sự phản đối của dư luận khiến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu bị đình trệ.

Ông Trump cho biết đang cân nhắc áp mức thuế rất cao đối với những doanh nghiệp Mỹ lựa chọn xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, nhằm khuyến khích đầu tư hạ tầng AI trong nước. Tuy nhiên, ông thừa nhận chưa trao đổi đề xuất này với các trợ lý, trong khi cơ chế thực thi vẫn chưa được làm rõ.

Chủ trương trên phản ánh sự khác biệt giữa quan điểm của Tổng thống Trump và tâm lý của nhiều cử tri Mỹ đối với việc mở rộng các trung tâm dữ liệu. Trong khi Nhà Trắng coi đây là động lực quan trọng để duy trì vị thế dẫn đầu về AI, nhiều cộng đồng địa phương lại lo ngại những tác động đến đời sống và chi phí sinh hoạt.

Theo khảo sát cử tri do hãng tin AP thực hiện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, khoảng 75% người tham gia phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại cộng đồng nơi họ sinh sống. Những lo ngại này được xem là một trong các yếu tố góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử diễn ra chưa đầy ba tuần trước.

Một khảo sát khác của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng AP-NORC và Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago cho thấy khoảng 60% người Mỹ ủng hộ hạn chế số lượng trung tâm dữ liệu mới, bao gồm đa số người được hỏi thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Phần lớn người tham gia cũng bày tỏ lo ngại đáng kể về tác động của các trung tâm dữ liệu đối với giá điện và nguồn cung cấp nước tại địa phương.

Việc mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu được dự báo tạo ra nguồn đầu tư rất lớn. Theo ước tính của các nhà kinh tế thuộc ngân hàng UBS, những tập đoàn công nghệ hàng đầu có thể chi tới 1.800 tỷ USD trong năm 2027 để phát triển AI, chủ yếu dành cho các trung tâm dữ liệu.

Làn sóng đầu tư này góp phần tăng thu nhập cho một số nhóm lao động xây dựng, đặc biệt là thợ điện và các nhà thầu kỹ thuật lành nghề đang khan hiếm. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ trung tâm dữ liệu, nhất là chip bán dẫn và đồng, phải nhập khẩu, làm giảm một phần lợi ích kinh tế trong nước.