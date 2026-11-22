Hai tàu vũ trụ vào quỹ đạo sao Thủy sau hành trình 8 năm

Hai tàu vũ trụ của châu Âu và Nhật Bản đã đi vào quỹ đạo sao Thủy ngày 21/11, hoàn thành hành trình kéo dài 8 năm trong Hệ Mặt Trời. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ sao Thủy đón tàu thăm dò mới, mở đường cho các nghiên cứu về cấu trúc và những bí ẩn của hành tinh gần Mặt Trời nhất.

Bức ảnh cận cảnh cực Bắc của sao Thủy được tàu vũ trụ BepiColombo của châu Âu và Nhật Bản . Ảnh tư liệu: AP.

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), hai tàu thăm dò thuộc sứ mệnh BepiColombo trị giá khoảng 2 tỷ USD đã đi vào quỹ đạo sao Thủy sau một loạt lần kích hoạt động cơ đẩy để giảm tốc độ, giúp chúng được lực hấp dẫn của hành tinh giữ lại.

Các chuyên gia điều khiển tại Đức, cách tàu khoảng 152 triệu km, phải mất nhiều giờ phân tích dữ liệu trước khi xác nhận BepiColombo đã đi vào quỹ đạo thành công. Hai tàu dự kiến tách khỏi nhau vào tháng tới để nghiên cứu sao Thủy từ những độ cao khác nhau.

Được phóng năm 2018, BepiColombo thực hiện hành trình phức tạp nhằm tận dụng lực hấp dẫn của các hành tinh để điều chỉnh quỹ đạo. Trong 8 năm, tàu đã bay ngang Trái Đất 1 lần, sao Kim 2 lần và sao Thủy 6 lần, với tổng quãng đường di chuyển hơn 10 tỷ km. Hai tàu thăm dò đã tách khỏi mô-đun vận chuyển chung vào tháng 9 để chuẩn bị cho chặng cuối hành trình.

BepiColombo là sứ mệnh thăm dò sao Thủy thứ ba trong lịch sử. Trước đó, tàu Mariner 10 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) từng ba lần bay ngang hành tinh này vào những năm 1970, còn tàu Messenger hoạt động trên quỹ đạo từ năm 2011 đến năm 2015.

Sau khi tách nhau, tàu của ESA và tàu nhỏ hơn thuộc Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ nghiên cứu cấu trúc bên trong, từ trường và bề mặt sao Thủy, bao gồm các hố va chạm, đồng bằng núi lửa và những dãy núi cao tới 4,5km.

Theo nhà khoa học trưởng dự án Geraint Jones, việc hai tàu đồng thời quan sát sao Thủy từ các quỹ đạo khác nhau sẽ cung cấp những dữ liệu khoa học chưa từng có. Các nhóm nghiên cứu dự kiến bắt đầu tiếp nhận dữ liệu mới vào mùa xuân tới.

Một trong những thách thức lớn nhất của sứ mệnh là nhiệt độ trên sao Thủy có thể vượt 427 độ C, đòi hỏi các thiết bị phải được bảo vệ trước điều kiện khắc nghiệt. ESA và JAXA đặt mục tiêu duy trì hoạt động nghiên cứu ít nhất một năm Trái Đất, tương đương khoảng bốn năm sao Thủy.