Máy bay chở 146 người hạ cánh khẩn cấp an toàn tại Philippines

Một máy bay của hãng hàng không Air Niugini chở 146 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống thành phố Davao, miền Nam Philippines, ngày 21/11, sau khi hệ thống cảnh báo phát hiện dấu hiệu có thể xảy ra cháy động cơ. Toàn bộ người trên máy bay đều an toàn, không có trường hợp bị thương.

Trong bức ảnh do Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines cung cấp, hành khách và lực lượng cứu hộ tập trung bên một máy bay của Air Niugini sau khi máy bay này hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Davao ở miền Nam Philippines, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP), chiếc Boeing 767-383ER đang thực hiện hành trình từ Hong Kong đến Papua New Guinea thì phải chuyển hướng đến Sân bay quốc tế Davao ngay sau nửa đêm.

Người phát ngôn CAAP Eric Apolonio cho biết các phi công phát hiện tín hiệu cảnh báo có thể xuất hiện tia lửa hoặc cháy ở động cơ bên phải. Phi hành đoàn lập tức triển khai các quy trình an toàn và đề nghị được hạ cánh ngoài kế hoạch tại Davao.

Sau khi máy bay tiếp đất, 137 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn được sơ tán bằng cầu trượt khẩn cấp. Tất cả sau đó được đưa vào nhà ga, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết và bố trí chỗ ở tại khách sạn. Nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại đối với máy bay.

Sân bay Davao tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp, khiến hai chuyến bay nội địa đến sân bay này bị hủy. Hoạt động hàng không sau đó được khôi phục khi công tác kiểm tra an toàn đường băng chính hoàn tất.

CAAP cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố, trong đó có việc thu thập thông tin từ các phi công để làm rõ tín hiệu cảnh báo cháy động cơ.