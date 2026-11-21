Màu sắc lấy cảm hứng từ thực phẩm trở thành xu hướng trong thiết kế sản phẩm

Từ sắc xanh matcha, vàng bơ đến tím khoai môn và hồng thanh long, màu sắc lấy cảm hứng từ thực phẩm đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đồ điện tử, nội thất, thời trang và các sản phẩm tiêu dùng. Không chỉ tạo sự mới lạ về hình thức, xu hướng này còn khai thác những liên tưởng về hương vị, cảm xúc và ký ức để thu hút người mua.

Một sản phẩm mỹ phẩm có màu sắc lấy cảm hứng từ kem gelato hạt dẻ cười được bày bán tại khu Sephora trong cửa hàng Kohl's ở Dallas,Mỹ. Ảnh: AP.

Một chiếc máy đọc sách Kindle màu tím khoai môn, ghế sofa nhung xanh dưa chuột muối hay quạt cầm tay mang màu sắc của những thức uống trong quán cà phê đang cho thấy ảnh hưởng ngày càng rõ nét của văn hóa ẩm thực đối với ngành thiết kế sản phẩm.

Theo các chuyên gia bán lẻ và lãnh đạo doanh nghiệp, tên gọi gắn với thực phẩm có khả năng gợi lên hương vị, kết cấu và những trải nghiệm quen thuộc. Sự phổ biến của nội dung ẩm thực trên mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này.

Tháng trước, Amazon giới thiệu năm màu mới cho dòng máy đọc sách Kindle, trong đó có màu tím Ube lấy cảm hứng từ khoai môn phổ biến trong các món tráng miệng Philippines, cùng màu Fig gợi liên tưởng đến quả sung chín.

Ông Chris Green, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế công nghiệp tại Amazon Lab126, cho biết: “Những màu sắc lấy cảm hứng từ thực phẩm và lớp hoàn thiện mang tính thủ công khiến sản phẩm có cảm giác thuộc về cuộc sống của bạn, chứ không chỉ nằm trên bàn làm việc”. Theo ông, các xu hướng ẩm thực còn cung cấp những tín hiệu văn hóa quan trọng cho nhà thiết kế trước khi sản phẩm ra thị trường. Mẫu Kindle màu xanh matcha ra mắt năm 2024 được phát triển từ sự giao thoa giữa thói quen đọc sách thư giãn và phong cách quán cà phê. Đây đã trở thành màu bán chạy nhất của Kindle trong nhóm màu không trung tính.

Xu hướng này đang lan rộng sang nhiều ngành hàng. Hãng sản xuất đồ gia dụng SharkNinja hiện có 30 màu sắc lấy cảm hứng từ thực phẩm tại thị trường Mỹ, nhiều hơn gấp đôi so với năm trước. Các sản phẩm của hãng gồm nồi chiên không dầu màu vàng bơ và bánh gừng, máy xay sinh tố màu nước chanh oải hương và kẹo cao su dưa hấu, thiết bị tạo kiểu tóc màu dâu tây matcha và anh đào đen, cùng quạt phun sương cá nhân mang sắc hồng thanh long, cà phê sữa đá và matcha.

Thực phẩm vốn không phải nguồn cảm hứng mới của ngành thiết kế. Từ cuối những năm 1920, màu xanh táo đã xuất hiện trong bảng màu sơn nhà tại Mỹ. Những năm 1950 ghi nhận sự phổ biến của tủ bếp màu vàng bơ, trong khi thiết bị gia dụng màu xanh bơ trở thành đặc trưng của nhiều ngôi nhà Mỹ trong thập niên 1960 và 1970.

Tuy nhiên, theo bà Laurie Pressman, Phó Chủ tịch Viện Màu sắc Pantone, đại dịch COVID-19 đã góp phần thúc đẩy làn sóng màu sắc thực phẩm hiện nay. Khi dành nhiều thời gian nấu nướng và làm bánh tại nhà, người tiêu dùng dần quen thuộc hơn với những gam màu gắn liền với nguyên liệu và món ăn. Những hình ảnh, video về nấu ăn và thưởng thức ẩm thực trên Instagram, TikTok tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của thực phẩm sang thời trang, nội thất và phong cách sống.

Samantha Shepherd, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Texas Christian tại Mỹ, đã lựa chọn gối, ga trải giường, sổ tay và túi đựng bút mang sắc xanh matcha để trang trí phòng ký túc xá. “Màu matcha trong phòng mang lại cho tôi cảm giác rất yên bình. Đó là những gam màu nhẹ nhàng, mềm mại và dễ chịu” - Shepherd chia sẻ.

Sức hút của những tên màu gắn với thực phẩm cũng được phản ánh qua dữ liệu tìm kiếm trực tuyến. Theo eBay, trong chín tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm toàn cầu đối với quần áo, giày dép và phụ kiện mang các màu như bánh cà rốt, nâu quế và đỏ rượu vang đều tăng. Đáng chú ý, màu vàng bơ được tìm kiếm nhiều hơn 50% so với màu vàng nhạt thông thường.

Trên nền tảng Pinterest, lượng tìm kiếm ý tưởng phòng ngủ màu vàng bơ trong tháng 9/2026 tăng 1.200% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượt tìm kiếm trang phục màu matcha tăng 500%. Ông Mike DelMoro, người phát ngôn Pinterest, cho biết người dùng ngày càng quan tâm đến những màu sắc gợi cảm giác ngon miệng, hoài niệm và thể hiện cá tính, từ tím mận, xanh matcha đến đỏ anh đào và nâu espresso.

Trong lĩnh vực nội thất, nền tảng bán lẻ Wayfair đã xây dựng nhiều bộ sưu tập gối, thảm, sofa, bàn ghế theo các gam màu lấy cảm hứng từ thực phẩm như xanh dưa chuột muối, vàng bơ, đỏ anh đào và nâu chocolate. Tháng này, hãng tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập mang tên Spiced Latte Neutrals, lấy cảm hứng từ những sắc độ trung tính của cà phê sữa pha gia vị.

Công ty dự báo xu hướng WGSN có trụ sở tại London cũng tăng cường nghiên cứu màu sắc gắn với ẩm thực để dự đoán xu hướng thời trang và thiết kế nội thất. Tuy nhiên, các chuyên gia thiết kế khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc trước khi sử dụng quá nhiều màu sắc thời thượng trong không gian sống bởi những gam màu nổi bật có thể nhanh chóng lỗi mốt.