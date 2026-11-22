COP31 kéo dài đàm phán, bất đồng về nhiên liệu hóa thạch chưa được giải quyết

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bước sang ngày đàm phán gia hạn thứ hai, 22/11, do các quốc gia vẫn bất đồng về việc cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề xuất vào phút chót nhằm tìm kiếm đồng thuận và tránh để hội nghị kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum tại phiên toàn thể bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên hợp quốc COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP.

Sáng 22/11, Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum, Chủ tịch COP31, thông báo đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận mà các bên có thể chấp thuận. Tuy nhiên, nội dung văn kiện chưa được công bố và chưa rõ các đoàn đàm phán đã nhận được dự thảo hay chưa, khiến thời gian xem xét, đề xuất sửa đổi có thể chỉ còn vài giờ.

Các bất đồng chính tập trung vào mức độ cam kết giảm phụ thuộc vào than đá, dầu mỏ và khí đốt, những nguồn phát thải chủ yếu gây biến đổi khí hậu. Các bên cũng chưa thống nhất về việc khuyến khích công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, cũng như vai trò của nhiên liệu hóa thạch trong quá trình mở rộng sản xuất điện.

COP31 dự kiến kết thúc ngày 20/11 sau hai tuần làm việc nhưng phải kéo dài do chưa đạt được đồng thuận. Dự thảo thỏa thuận trước đó vấp phải nhiều chỉ trích vì không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, dù giới chuyên gia nhấn mạnh cần nhanh chóng cắt giảm khí thải để hạn chế tác động nghiêm trọng của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Ngày 21/11, khoảng 100 tổ chức xã hội dân sự gửi thư tới Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, hai nước đồng chủ trì COP31, cảnh báo hội nghị có nguy cơ trở thành một trong những kỳ COP gây thất vọng nhất nếu không đạt được tiến triển đáng kể.

Bên cạnh vấn đề nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu tiếp tục là điểm bất đồng. Các quốc gia dễ bị tổn thương, đặc biệt là những đảo quốc nhỏ chịu ảnh hưởng của nước biển dâng, yêu cầu các nước giàu tăng đóng góp cho các quỹ của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ khắc phục thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước hội nghị, Liên hợp quốc cảnh báo nhiệt độ toàn cầu nhiều khả năng sẽ vượt mục tiêu hạn chế mức tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo Hiệp định Paris năm 2015. Trong khi đó, các tổ chức theo dõi khí hậu nhận định tiến trình kiềm chế nóng lên toàn cầu đã đình trệ trong 5 năm qua.

Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới và là một trong những nước phát thải lớn, không trực tiếp tham gia COP31. Hội nghị khí hậu tiếp theo của Liên hợp quốc dự kiến diễn ra tại Addis Ababa, Ethiopia, vào tháng 11/2027.