Sản phẩm mới cho những thị trường mới

Những bước phát triển mạnh trong việc mở rộng thị trường, gia tăng sức thu hút với các nhóm du khách quốc tế là điểm sáng của bức tranh du lịch Quảng Ninh những năm gần đây.

Quảng Ninh đăng cai tổ chức chuỗi hoạt động mở đầu cuộc thi Miss World 2026.

Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 với loạt các hoạt động như: Tọa đàm “Chinh phục công nghệ số - Làm chủ kinh tế xanh”; lễ khai mạc chuỗi chương trình xúc tiến thương mại; ký kết 20 hợp đồng hợp tác, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm... Chuỗi hoạt động mở đầu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026 với sự chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp. Đó là 2 trong số những sự kiện lớn liên tục được diễn ra tại Quảng Ninh ngay trong những ngày đầu tháng 8/2026, đã góp phần quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế địa phương là trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và đối ngoại quốc tế.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch T&Y Group chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Anh Đặng Văn Toàn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch T&Y Group, cho biết: Trong cả 2 chương trình lớn này, Trung tâm tổ chức sự kiện SeaBay Hạ Long trong hệ sinh thái dịch vụ của chúng tôi được lựa chọn là địa điểm tổ chức một số nội dung quan trọng của sự kiện. Cơ hội đáng quý này cũng là sự tin tưởng của tỉnh và địa phương đối với năng lực, uy tín của chúng tôi trong lĩnh vực chuỗi cung ứng dịch vụ ẩm thực, lưu trú và tổ chức sự kiện. Hiện nay, ngoài phục vụ các sự kiện, tiệc cưới, hội nghị, hội thảo... với nhóm khách hàng truyền thống, doanh nghiệp còn hướng đến dịch vụ du khách Ấn Độ, Halal với những đặc thù rất riêng về văn hóa ẩm thực. Mong rằng các cơ chế, chính sách của Quảng Ninh sẽ tiếp tục tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục đa dạng sản phẩm, phát triển ổn định và đóng góp cho địa phương.

Trường Đại học Hạ Long vừa tổ chức khai giảng khoá học “Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo" (tháng 1/2026).

Thực tế cho thấy, Quảng Ninh đã đăng cai thành công nhiều hội nghị, hội thảo mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, cũng như các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Các đơn vị lưu trú cũng đã chú trọng đầu tư không gian hội họp có diện tích lớn, trang thiết bị tiên tiến. Đồng thời, khai thác tối đa tiện ích đa dạng, từ nhà hàng, quán bar, spa, bể bơi, sân golf quốc tế, đến khu vực team building rộng rãi để các đoàn khách có thể tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tập thể. Các doanh nghiệp du lịch, nhất là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao cũng tích cực liên kết với đơn vị lữ hành, đưa ra gói ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp, hội nhóm với mức giá hấp dẫn cùng nhiều tiện ích. Nhờ đó, dòng khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) mang lại gia tăng doanh thu cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch và dịch vụ, thay vì chỉ tập trung ở hoạt động lưu trú và tham quan đơn thuần.

Cũng nhờ chú trọng đầu tư sản phẩm mới, Quảng Ninh hội tụ đủ các yếu tố để đón các đoàn khách từ nhiều thị trường mới so với trước đây. Như việc Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác với Trung tâm Chứng nhận phù hợp về thực hiện tiêu chuẩn du lịch thân thiện với người Hồi giáo (HALCERT); phối hợp khảo sát đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của các khách sạn tại khu vực. Hay như việc các tỷ phú Ấn Độ liên tục chọn Quảng Ninh để tổ chức những chuyến du lịch cưới xa hoa, cao cấp, cũng cho thấy sức hút và năng lực đáp ứng của du lịch địa phương. Cùng với đó, các sản phẩm du lịch như du thuyền nghỉ đêm, khám phá vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, nghỉ dưỡng biển đảo, golf, spa chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa tâm linh... của Quảng Ninh cũng khá phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay của dòng khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Phát triển du lịch tại Quảng Ninh đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới và nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần khẳng định vị thế du lịch Quảng Ninh.