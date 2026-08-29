Tạo đà để giáo dục mũi nhọn bứt phá

Hằng năm, giáo dục mũi nhọn luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Quảng Ninh với nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, tạo điều kiện để các nhà trường phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực học sinh. Bước vào năm học mới, với những giải pháp tiếp tục được triển khai, giáo dục mũi nhọn được kỳ vọng sẽ tạo thêm những dấu ấn mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc mừng Ninh Quang Thắng, Trường THPT Chuyên Hạ Long khóa 2022-2025 giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37 (tháng 8/2025). Ảnh: Minh Hà

Thời gian qua, Quảng Ninh tiếp tục duy trì và nâng mức thưởng đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cấp tỉnh, cấp quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế. Đây là chính sách có tính nhận diện cao của tỉnh trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, sáng tạo của học sinh.

Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND Quảng Ninh quy định học sinh đoạt giải được thưởng theo cấp độ, trong đó, cấp quốc tế từ 200-700 triệu đồng; mức cao nhất 700 triệu đồng áp dụng đối với học sinh đoạt giải cao nhất tại kỳ thi quốc tế.

Học sinh là người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hoặc xã đảo được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần mức chung; trường hợp đoạt giải cao nhất cấp quốc tế, mức thưởng là 1,05 tỷ đồng.

Mỗi năm học, chính sách dự kiến hỗ trợ khoảng 4.500 lượt học sinh, giáo viên, kinh phí khoảng 13,6 tỷ đồng.

Quảng Ninh cũng dành nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi và thực hiện chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long. Tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ bồi dưỡng 11 đội tuyển học sinh giỏi của Quảng Ninh, gồm tiền công giáo viên thỉnh giảng là 1.000.000 đồng/giờ dạy; giáo viên tham gia tập huấn được hưởng 500.000 đồng/giờ dạy; tiền ăn học sinh tập huấn tập trung 150.000 đồng/học sinh/ngày... Kinh phí thực hiện khoảng 6,5 tỷ đồng/năm học.

Đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long, học sinh có kết quả tuyển sinh xuất sắc vào 11 lớp chuyên được thưởng 10 triệu đồng/học sinh. Học sinh ở xa trường từ 15 km trở lên được hỗ trợ tiền ăn 936.000 đồng/tháng và bố trí ở miễn phí tại ký túc xá.

Quảng Ninh cũng bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù của trường bằng 30% kinh phí chi hoạt động thường xuyên; tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi khoảng 8 tỷ đồng/năm học.

Cô giáo Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết: Chính sách ưu đãi đã tạo cơ chế hỗ trợ đồng bộ cho giáo dục mũi nhọn, từ tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh, phát triển đội ngũ giáo viên đến đầu tư điều kiện học tập. Đây là động lực quan trọng để nhà trường thu hút, phát huy học sinh có năng lực nổi trội và nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu) được xây mới, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Ảnh: Nguyễn Dung

Thông qua những chính sách ưu việt, nổi trội, đặc thù, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng của ngành Giáo dục Quảng Ninh. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, tỉnh có 82 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất. Học sinh Quảng Ninh còn ghi dấu ấn tại các đấu trường trí tuệ quốc tế. Nổi bật, năm 2025, Ninh Quang Thắng, Trường THPT Chuyên Hạ Long khóa 2022-2025 giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37.

Ninh Quang Thắng chia sẻ: Những chính sách của Quảng Ninh là động lực để em cố gắng trong học tập, thi cử. Hiện tại em là sinh viên năm nhất, Đại học Quốc gia Singapore. Em mong muốn sau này khi hoàn thành chương trình học sẽ về cống hiến và làm việc tại Quảng Ninh.

Bước vào năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục xác định phát triển giáo dục mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Ngành Giáo dục sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ sớm phát hiện học sinh có năng lực, đổi mới công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tăng cường điều kiện học tập, tạo môi trường để học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường.

Cùng với việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, các nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các đội tuyển, mở rộng cơ hội tham gia các sân chơi trí tuệ, qua đó kỳ vọng tiếp tục ghi thêm những dấu ấn mới trên các đấu trường học sinh giỏi trong nước và quốc tế.