Tạo sức bật cho du lịch Quảng Ninh

Tiếp nối “sức nóng” của mùa cao điểm du lịch hè, Quảng Ninh đang tăng tốc bằng chuỗi văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn diễn ra từ nay đến hết năm. Không chỉ tạo không khí hấp dẫn cho người dân và du khách, các hoạt động này còn được kỳ vọng là "cú hích" quan trọng để quảng bá hình ảnh vùng đất di sản, nâng cao thương hiệu điểm đến và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long tạo nên những làn sóng kích cầu du lịch mạnh mẽ.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện kích cầu du lịch những tháng cuối năm là Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời, uy tín và sức lan tỏa lớn nhất thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trong đó Quảng Ninh được lựa chọn là địa phương đăng cai lễ khai mạc và chuỗi hoạt động mở đầu diễn ra từ ngày 8 đến 12/8, quy tụ khoảng 130 thí sinh đại diện cho 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc trở thành điểm đến đầu tiên của Miss World 2026 không chỉ khẳng định uy tín, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Quảng Ninh mà còn mở ra cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh địa phương trên phạm vi toàn cầu.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc "Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam" sẽ được tổ chức gắn với các hoạt động trao học bổng khuyến học, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa và quảng bá du lịch. Trong thời gian lưu tại Quảng Ninh, các thí sinh sẽ tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, trực tiếp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và con người vùng Mỏ. Mỗi hành trình, mỗi hoạt động giao lưu của các "đại sứ sắc đẹp" sẽ trở thành một kênh truyền thông sinh động, góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc và thân thiện đến đông đảo công chúng quốc tế.

Không dừng lại ở Miss World 2026, từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh sẽ bước vào cao điểm của chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa và du lịch chào mừng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh các hoạt động hội thảo, triển lãm, gắn biển các công trình trọng điểm, dự kiến tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn chào mừng sự kiện lịch sử này, góp phần khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển và lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, đổi mới. Ngoài ra, trong dịp đặc biệt này cũng diễn ra “Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh” với hàng loạt chương trình ưu đãi về lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí cùng các sản phẩm du lịch mới...

Du khách trải nghiệm hoạt động làm nến thơm tại Yên Tử.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng Vùng mỏ diễn ra vào tháng 10 - sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Quảng Ninh. Hàng loạt chương trình nghệ thuật, triển lãm, giao lưu văn hóa, giải thể thao và hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương. Chuỗi sự kiện không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn tạo ra các sản phẩm du lịch mới thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một điểm nhấn quan trọng khác là chương trình "Yên Tử - Sắc thu thiền định" năm 2026, diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12 tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Cuộc thi "Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử", Triển lãm trưng bày nghệ thuật, Giải chạy Ultra Trail Yên Tử, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, Giải cờ tướng "Kỳ vương Yên Tử", chương trình Trung thu truyền thống cùng hàng loạt hoạt động thiền, yoga, tour khám phá di sản, trải nghiệm văn hóa Dao Thanh Y, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương…

Theo ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, điểm khác biệt của Quảng Ninh là các sự kiện không tổ chức riêng lẻ mà được kết nối thành một chuỗi liên hoàn, từ sự kiện quốc tế đến lễ hội văn hóa, từ hoạt động thể thao đến trải nghiệm di sản. Điều này giúp du khách luôn có lý do để lựa chọn Quảng Ninh ở nhiều thời điểm khác nhau, đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điểm đến trong cùng một hành trình.

Không chỉ dựa vào lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa bản địa, Quảng Ninh đang mở rộng dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch bằng việc xây dựng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô lớn. Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển đổi trong tư duy phát triển, từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang tạo lập những sản phẩm trải nghiệm có khả năng thu hút du khách quanh năm. Các sự kiện sẽ trở thành "chất xúc tác" giúp kéo dài mùa du lịch, giảm tính thời vụ, mở rộng dòng khách vào mùa thu - đông, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, vận tải, thương mại và dịch vụ phát triển theo.