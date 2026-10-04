Thu hút khách du lịch từ các sự kiện thể thao

Những giải thể thao ngoài trời quy mô lớn đang góp phần kéo khách đến Quảng Ninh mùa thu đông, mở ra nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm, qua đó kéo dài hành trình sau vạch đích.

Sức hút ấy thể hiện rõ với Yên Tử Ultra Trail 2026. Trong 3 ngày từ 4-6/9, gần 2.000 VĐV, trong đó có các chân chạy đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 5 cự ly từ 5km - 70km giữa không gian rừng núi Yên Tử. Tiếp đó, ngày 12-13/9, Aqua Warriors Vân Đồn 2026 thu hút 2.500 VĐV, trong đó khoảng 70 VĐV nước ngoài, thi đấu 8 cự ly bơi và chạy tại Sonasea Vân Đồn Harbor City.

VĐV chinh phục cung đường rừng núi tại Yên Tử Ultra Trail 2026.

Từ những sự kiện đã diễn ra, nhịp thể thao sẽ tiếp tục nối dài vào cuối năm. Theo thống kê sơ bộ, từ nay tới cuối năm 2026 có khoảng 21 giải, hoạt động thể thao, trong đó có chuỗi giải chạy lớn tại Hạ Long, Yên Tử, Bạch Đằng...

Từ 20-22/11, Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến thu hút khoảng 18.000 VĐV. Ngày 28 và 29/11, Yên Tử Heritage Marathon 2026 tiếp tục đưa cộng đồng chạy bộ trở về không gian Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. Cùng với Amata Run, Aqua Warriors và các giải xã hội hóa khác, Quảng Ninh đang từng bước hình thành chuỗi sự kiện ngoài trời gắn với biển, núi rừng và di sản.

Không chỉ tạo không khí sôi động, sức hút của các giải còn thể hiện qua dòng khách và dịch vụ đi kèm. Theo thống kê của Sở VH,TT&DL, năm 2025, các sự kiện thể thao lớn trên địa bàn đã thu hút trên 50.000 người tham gia.

Phía sau mỗi VĐV còn là gia đình, bạn bè và người cổ vũ. Tại Yên Tử, những ngày diễn ra các giải lớn, doanh thu lưu trú, ăn uống, vận chuyển, homestay và dịch vụ cộng đồng tăng 20-40% so với ngày thường; có thời điểm công suất phòng đạt 100%. Điều đó cho thấy, thể thao đã tạo ra dòng khách, lan tỏa sang nhiều ngành dịch vụ.

Du khách thư giãn, phục hồi thể lực với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau hành trình chinh phục đường chạy Yên Tử Ultra Trail 2026.

Từ góc nhìn quản lý, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho rằng một giải thể thao không chỉ được đánh giá qua số VĐV hay thành tích chuyên môn, mà còn ở giá trị tạo ra cho du lịch, thương hiệu điểm đến và cộng đồng doanh nghiệp.

Chính vì vậy, bài toán tiếp theo là giữ dòng khách ấy ở lại lâu hơn. Yên Tử đang cho thấy những kết nối ban đầu khá rõ. Ultra Trail 2026 nằm trong chuỗi “Yên Tử - Sắc thu thiền định”; sau đường chạy, VĐV có thể trải nghiệm ngâm chân thảo dược, massage phục hồi, thiền, yoga, tham quan chùa, am, tháp, xem Đêm hội Làng Nương, thưởng thức ẩm thực và sản phẩm OCOP. Với Yên Tử Heritage Marathon, đã có combo 3 ngày 2 đêm kết hợp nhận BIB, lưu trú, thi đấu, nghỉ phục hồi, nối hành trình xuống Hạ Long và trải nghiệm vịnh. Nhờ đó, một cuộc đua có thể mở rộng thành chuyến du lịch nhiều ngày thay vì “đến, chạy rồi về”.

Ở Hạ Long, dư địa còn lớn hơn khi Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long dự kiến đón 18.000 VĐV. Quảng Ninh đang triển khai chương trình kích cầu thu đông với 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng cùng các đơn vị vận chuyển, tham quan; nhiều doanh nghiệp chuyển từ giảm giá phòng sang gói tích hợp lưu trú, ăn uống, spa, chăm sóc sức khỏe và vận chuyển. Bên cạnh đó, VuiFest, nghệ thuật, kinh tế đêm, du lịch vịnh và Hộ chiếu Di sản kết nối Hạ Long - Yên Tử - Bạch Đằng mở thêm trải nghiệm. Khi gắn với lịch thi đấu và nhu cầu của runner, gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp, các sản phẩm này sẽ mở rộng giá trị giải.

Lợi thế hạ tầng và cảnh quan đặc sắc giúp các giải thể thao thu hút đông người tham gia.

Có thể thấy, nhiều giải thể thao đã bước đầu thúc đẩy các dịch vụ và sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, sự liên kết vẫn chưa đồng đều, dư địa kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu còn lớn. Từ thực tế đó, TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, tại Hội thảo phát triển du lịch - thể thao cuối năm 2025, cho rằng các sự kiện thể thao nên phát triển theo chuỗi, tổ chức thường niên, kết hợp nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực và mua sắm nhằm kéo dài lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách.

Khi đường chạy đưa du khách đến Quảng Ninh, trải nghiệm sẽ giữ họ ở lại lâu hơn. Thể thao vì thế có thể trở thành lý do để du khách chọn Quảng Ninh và hẹn ngày trở lại.