Gia tăng sức hút đối với thị trường khách du lịch nội địa

Mỗi dịp cao điểm du lịch hè, Quảng Ninh đón hàng triệu lượt du khách từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước đến nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm. Dòng khách nội địa đông đảo không chỉ mang lại sức sống cho các điểm đến, mà còn tạo dư địa để ngành du lịch Quảng Ninh đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm và hướng tới phát triển bền vững.

Du khách tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể trên bãi biển Hạ Long.

Mùa hè năm nay, du khách có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và trải nghiệm các dịch vụ tại Quảng Ninh. Thay vì chỉ tập trung vào một điểm đến, nhiều gia đình và nhóm du khách lựa chọn kỳ nghỉ 2-3 ngày, kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan danh thắng, vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa bản địa và khám phá ẩm thực. Hành trình cũng được mở rộng từ Hạ Long đến các địa phương: Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Đông Triều, Yên Tử, góp phần phân bổ dòng khách đến nhiều khu vực trong tỉnh.

Chị Nguyễn Thúy Hà, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: Từ năm 2024 đến nay, gia đình tôi đã đi du lịch Quảng Ninh 5 lần vì việc di chuyển thuận tiện, nhanh chóng và nhiều sản phẩm du lịch mới lạ. Mặc dù những lần trước chúng tôi đều đã đến Hạ Long, nhưng lần này gia đình tôi vẫn tiếp tục quay lại vì có chợ đêm và bắn pháo hoa. Không những thế, các thành viên trong gia đình đều rất yêu thích hải sản Quảng Ninh nên chúng tôi đã chọn nghỉ lại 1 đêm bên Hồng Gai để khám phá nhiều hơn văn hóa, ẩm thực nơi đây.

Nhu cầu du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân tại các đô thị lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đang gia tăng mạnh mẽ. Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, trong đó có tuyến cao tốc kết nối đồng bộ, đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho những chuyến đi 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm tại Quảng Ninh. Cùng với đó, việc làm mới, phát triển các sản phẩm du lịch cũng giúp tỉnh không chỉ thu hút lượng khách đến Quảng Ninh lần đầu, mà cả lượng khách quay trở lại nhiều lần để trải nghiệm những sản phẩm, điểm đến mới.

Du khách hành hương về Yên Tử.

Mùa hè cũng là cao điểm của dòng khách MICE khi nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và cơ quan tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng, khen thưởng kết hợp gắn kết đội ngũ cho cán bộ, nhân viên. Không ít đoàn khách có quy mô 1.000-2.000 người, tạo nên nguồn khách lớn và ổn định cho các điểm đến tại Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Vitamin Tours and Event cho biết: Thời gian gần đây chúng tôi liên tục đón nhiều đoàn khách MICE đến Quảng Ninh với số lượng lên đến hơn 1.000 khách, chủ yếu từ các tập đoàn, công ty khu vực phía Bắc và miền Trung. Một số hành trình trải nghiệm văn hóa Hồng Gai với các nghi lễ truyền thống tại đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, không gian văn hóa di sản tại Yên Tử, hay du lịch nông nghiệp ở vùng Đông Triều, Bình Liêu... được du khách vô cùng yêu thích.

Nắm bắt xu hướng của thị trường khách nội địa, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng nhiều gói kích cầu. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tung ra chương trình ưu đãi dành cho gia đình, nhóm bạn. Nhiều hãng lữ hành thiết kế tour trải nghiệm cuối tuần, tour khám phá văn hóa, tour ẩm thực hay các chương trình kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe. Hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cũng được tổ chức xuyên suốt 4 mùa, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Đặc biệt, sự phát triển mạnh của kinh tế đêm đang tạo thêm "điểm cộng" cho thị trường nội địa. Các tuyến phố đi bộ, chợ đêm, chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực và các hoạt động giải trí ven biển Bãi Cháy đã trở thành điểm hẹn của du khách.

Song song với phát triển sản phẩm, Quảng Ninh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong xúc tiến, quảng bá. Các nền tảng số, mạng xã hội, video trải nghiệm, chương trình livestream giới thiệu điểm đến được triển khai mạnh mẽ, giúp hình ảnh Quảng Ninh tiếp cận gần hơn với du khách trẻ.

Trong nửa đầu năm 2026, Quảng Ninh đón trên 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 9,8 triệu lượt, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu gần 35.200 tỷ đồng của toàn ngành. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung khai thác các nguồn khách lớn từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp thông qua hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và tập đoàn du lịch lớn; trong đó phát triển hiệu quả dòng khách từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam qua đường bay Vân Đồn với tần suất 1 chuyến/ngày. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch cao cấp với nghỉ dưỡng hạng sang, chăm sóc sức khỏe, golf, du thuyền và du lịch MICE nhằm hướng tới nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày để gia tăng sức cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm cho du khách.