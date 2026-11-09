Than Hạ Long: Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Để thu hút thợ mỏ, tăng năng suất lao động, thời gian qua Công ty Than Hạ Long đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giải phóng sức lao động. Đơn vị thiết lập chuỗi phúc lợi khép kín, chăm lo toàn diện đời sống người lao động, tạo điểm tựa vững chắc, giúp thợ mỏ an tâm gắn bó và cống hiến lâu dài.

Các bữa ăn ca tại Công ty Than Hạ Long luôn đảm bảo dinh dưỡng để người lao động đủ sức khỏe làm việc.

Hướng tới mục tiêu xây dựng mỏ an toàn, mỏ sạch, mỏ có công suất cao, những năm qua, Công ty Than Hạ Long chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ khai thác và đào lò chuẩn bị sản xuất, cũng như đào lò xây dựng cơ bản. Qua đó góp phần tăng năng suất, giảm nhẹ sức lao động; giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc. Công ty đã đưa vào sử dụng 2 lò chợ cơ giới hóa; 1 lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ, công suất 300.000 tấn/năm; 1 lò chợ cơ giới hóa hạng trung, công suất 700.000 tấn/năm. Đây đều là những công nghệ hiện đại và có năng suất cao.

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng cải thiện điều kiện đi lại và làm việc trong hầm lò thông qua việc đầu tư hệ thống vận tải người, vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, như: Hệ thống trục tải giếng đứng mức +35/-350 dự án mỏ than Khe Chàm II-IV; hệ thống tời hỗ trợ, hệ thống song loan, hệ thống monoray tại dự án mỏ than Khe Chàm II-IV và dự án mỏ bắc Cọc Sáu đến các diện sản xuất, làm giảm tối đa cung độ, thời gian đi lại và công sức vận chuyển vật tư của công nhân. Từ đó góp phần nâng cao thời gian làm việc hiệu quả, tăng năng suất, đảm bảo mức thu nhập cho người lao động.

Song hành với việc đầu tư công nghệ, đồng bộ các dây chuyền sản xuất hiện đại, cải thiện môi trường làm việc, Công ty Than Hạ Long quan tâm từ những bữa ăn ca giàu dinh dưỡng với thực đơn phong phú, đến việc bố trí không gian sống ổn định, tiện nghi tại khu chung cư công nhân. Sự quan tâm toàn diện này giúp người lao động bảo đảm sức khỏe và yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Minh Phương, công nhân Phân xưởng Khai thác 12, Công ty Than Hạ Long, chia sẻ: Công ty luôn quan tâm đến người lao động, hằng năm đều tổ chức các chế độ đi du lịch, nghỉ mát, điều dưỡng. Đặc biệt dịp lễ, Tết, mọi người đều có xe đưa đón về quê an toàn. Các chế độ tiền thưởng, tiền lương cũng tăng theo từng năm, hiện đạt bình quân từ 25-27 triệu đồng/người/tháng.

Những chuyến xe trong ngày chở anh Chu Thế Hùng cùng các công nhân từ Na Dương (Lạng Sơn) xuống làm việc tại Công ty Than Hạ Long và ngược lại.

Sự thấu hiểu và quan tâm sâu sắc đến người lao động của Công ty Than Hạ Long còn được thể hiện qua những chuyến xe đưa đón thợ mỏ mỗi ngày. Với tần suất 79 chuyến xe chạy liên tục được tổ chức bài bản, doanh nghiệp luôn bảo đảm lộ trình an toàn tuyệt đối cho gần 3.600 lượt công nhân từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại.

Đặc biệt, những hành trình vượt hàng trăm cây số đã kiên trì kết nối từ vùng mỏ Quảng Ninh đến tận vùng biên cương Na Dương (Lạng Sơn) xa xôi. Khoảng cách địa lý không còn là rào cản bởi sự thấu cảm và trách nhiệm trọn vẹn của doanh nghiệp, giúp chặng đường về nhà của thợ mỏ ngắn lại và ấm áp hơn bao giờ hết. Sự quan tâm thấu đáo ấy đã sưởi ấm lòng người, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để thợ mỏ luôn vững tâm, an lòng gắn bó lâu dài cùng vùng đất mỏ.

Là người con của vùng biên cương Na Dương (Lạng Sơn) xuống Quảng Ninh lập nghiệp, anh Chu Thế Hùng đã có 5 năm gắn bó với Phân xưởng Khai thác 10, Công ty Than Hạ Long. Anh Hùng chia sẻ, nếu như trước đây hành trình về quê vô cùng vất vả khiến anh vài tháng mới có thể thăm nhà, thì nay những chuyến xe đưa đón tận nơi của công ty đã giúp chặng đường ấy trở nên thật gần gũi và thuận tiện. Sự quan tâm thấu đáo và điều kiện đi lại an toàn mà doanh nghiệp mang lại chính là điểm tựa vững chắc giúp anh cùng các đồng nghiệp luôn an tâm lao động, gửi trọn niềm tin sản xuất.

Năm 2026, Công ty Than Hạ Long dự kiến khai thác trên 2 triệu tấn than nguyên khai và tăng dần qua các năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu sản xuất bứt phá trong năm 2026, khai thác trên 2 triệu tấn than nguyên khai, Công ty Than Hạ Long đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trường học trong và ngoài địa bàn để triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo. Với chỉ tiêu tuyển dụng 400 vị trí cốt lõi, bao gồm thợ lò và thợ sửa chữa cơ điện hầm lò.

Nhờ chiến lược tiếp cận bài bản, cùng các chính sách thu hút nhân lực đồng bộ, đến nay công ty đã hoàn thành gần 80% kế hoạch đề ra. Việc chủ động tạo nguồn cung lao động chất lượng cao này không chỉ giúp bổ sung kịp thời đội ngũ thợ mỏ lành nghề cho các phân xưởng hầm lò, mà còn khẳng định uy tín và nội lực vững mạnh của doanh nghiệp. Đây chính là bệ phóng vững chắc để Than Hạ Long bảo đảm đà tăng trưởng sản lượng và sẵn sàng chinh phục những cột mốc thắng lợi mới.

Công ty Than Hạ Long bố trí nơi ở đảm bảo để công nhân yên tâm làm việc.

Ông Phạm Quý Dân, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hạ Long nhấn mạnh: Đơn vị sẽ tập trung cao độ cho công tác tuyển dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hầm lò. Doanh nghiệp khẳng định uy tín vượt trội bằng việc chú trọng chăm lo trọn vẹn đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo nơi ăn ở tiện nghi cho thợ mỏ. Bên cạnh đó, chính sách lương, thưởng tăng tiến hằng năm mang lại nguồn thu nhập xứng đáng, tạo tiềm lực kinh tế vững vàng để người lao động yên tâm cống hiến.

Những tháng cuối năm, Công ty Than Hạ Long tăng tốc hoàn thiện các mục tiêu tuyển sinh nhằm bảo đảm lực lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này là nền tảng then chốt khi sản lượng khai thác dự kiến đạt gần 2,6 triệu tấn vào năm 2027 và bứt phá lên 3,5 triệu tấn trong năm 2028. Kế hoạch dài hạn đó đòi hỏi quy mô lực lượng lao động của Than Hạ Long tiếp tục được mở rộng và tăng dần theo từng năm.