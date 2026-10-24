Thêm cơ hội điều trị bệnh tan máu bẩm sinh

Thông qua chương trình hợp tác y tế với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), hai bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) của Quảng Ninh đã được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc. Kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của hoạt động hợp tác y tế xuyên biên giới, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho người dân.

Cuối tháng 9/2026, đoàn công tác Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đón em Phạm Quang Tú (SN 2015, phường Cửa Ông) tại Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân II, sau hơn 6 tháng điều trị thành công bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) bằng phương pháp ghép tế bào gốc tại Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là bệnh nhi thứ hai của Quảng Ninh được điều trị thành công bằng phương pháp này trong khuôn khổ chương trình hợp tác y tế giữa ngành Y tế thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) và Ủy ban Y tế - Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Đại diện các cơ quan, đơn vị của Quảng Ninh đón em Nguyễn Quỳnh Giang sau quá trình điều trị thành công bệnh Thalassemia tại Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát hiện mắc bệnh khi mới 3 tháng tuổi, Quang Tú phải truyền máu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó chuyển về Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cơ hội điều trị mở ra khi kết quả xét nghiệm cho thấy mức độ hòa hợp HLA giữa em và anh ruột đạt 7/10, đủ cơ sở để các bác sĩ xem xét ghép tế bào gốc. Đến nay, sức khỏe Tú ổn định, không còn phải truyền máu định kỳ và điều trị thải sắt như trước, song vẫn tiếp tục dùng thuốc và theo dõi sau ghép.

Chị Lê Thị Hằng (mẹ của Tú) chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên thu nhập còn hạn chế, trong khi chi phí ghép tế bào gốc quá cao so với điều kiện kinh tế của gia đình. May mắn cháu được hỗ trợ miễn phí cả điều trị và sinh hoạt trong thời gian ở Trung Quốc. Sau nhiều năm chạy chữa, giờ thấy sức khỏe con ổn định, không còn phải truyền máu thường xuyên, gia đình rất vui và biết ơn các y, bác sĩ hai nước”.

Các y, bác sĩ Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc) chúc mừng em Phạm Quang Tú sau điều trị thành công bệnh Thalassemia.

Trước đó, tháng 4/2026, em Nguyễn Quỳnh Giang (SN 2018, đặc khu Cô Tô) cũng đã trở về sau quá trình điều trị thành công bệnh beta Thalassemia tại Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là bệnh nhi đầu tiên của Quảng Ninh đạt kết quả điều trị thành công bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương. Theo chị Bùi Thị Thắm (mẹ của Quỳnh Giang), khi con được hơn 5 tháng tuổi, gia đình nhận thấy cháu thường xuyên mệt mỏi, sốt 3 ngày liên tục không giảm. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu mắc bệnh Thalassemia. Từ đó, gia đình phải đưa con từ Cô Tô đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để truyền máu, điều trị trong 2-3 ngày mỗi tháng. Việc đi lại từ đảo vào đất liền cùng quá trình chữa bệnh kéo dài khiến gia đình gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều năm điều trị, Quỳnh Giang được lựa chọn tham gia chương trình ghép tế bào gốc tại Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy mức độ hòa hợp HLA giữa Quỳnh Giang và chị ruột đạt 6/10. Trên cơ sở đánh giá chuyên môn, các bác sĩ đã tiến hành điều trị cho em bằng phương pháp ghép tế bào gốc. Đến nay, sức khỏe Quỳnh Giang ổn định, không còn phải truyền máu định kỳ hay điều trị thải sắt như trước và tiếp tục được theo dõi sau ghép.

Em Nguyễn Quỳnh Giang trong đợt điều trị bệnh Thalassemia tại Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc).

Thalassemia là bệnh lý di truyền gây thiếu máu mạn tính, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Đối với bệnh nhân mắc thể nặng, việc phải truyền máu thường xuyên và điều trị thải sắt kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo gánh nặng cho gia đình. Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những phương pháp có khả năng điều trị khỏi bệnh ở những trường hợp đủ điều kiện. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi yêu cầu cao về lựa chọn người hiến, mức độ tương thích, kiểm soát biến chứng và theo dõi lâu dài sau ghép.

Theo bác sĩ CKII Bùi Minh Cường, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trong khuôn khổ chương trình hợp tác y tế giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), phía bạn đã tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho hai bệnh nhi bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc. Bên cạnh đó, hai bên còn phối hợp hội chẩn chuyên môn, đào tạo nhân lực và từng bước chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ Quảng Ninh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Thành công của hai ca bệnh cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình hợp tác, mở thêm cơ hội điều trị cho người mắc bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của y tế địa phương.