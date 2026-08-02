Thủ lĩnh Đoàn tiên phong sáng tạo

Là Bác sĩ Chuyên khoa I, Phó Trưởng khoa Gây mê - Hồi tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế, anh Nguyễn Thành Công (SN 1990) luôn trăn trở làm thế nào để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của ĐVTN, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả. Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong công việc đến những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, anh luôn chủ động tìm tòi, tiên phong triển khai những cách làm mới, đồng thời truyền cảm hứng để đoàn viên cùng tham gia.

Anh Nguyễn Thành Công (người đứng) trao đổi, hướng dẫn đoàn viên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vận hành phần mềm quản lý sự cố y khoa.

Những ngày này, bên cạnh công việc chuyên môn, anh Công cùng đội thi của Đoàn Thanh niên Sở Y tế đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho vòng chung khảo Cuộc thi Chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức. Sáng kiến số “Health Insight AI - Nền tảng AI hỗ trợ quản lý, điều hành và phân tích dữ liệu ngành Y tế Quảng Ninh” là một trong những ý tưởng mà anh cùng các thí sinh tham gia dự thi dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, xây dựng, phát triển nhằm ứng dụng AI trong hỗ trợ phân tích, tổng hợp thông tin, giúp cán bộ nhân viên y tế có thêm công cụ trong hoạt động khám chữa bệnh và ra quyết định chuyên môn.

Với anh Công, giá trị của sáng kiến không nằm ở việc tạo ra một sản phẩm để tham gia cuộc thi, mà quan trọng hơn là đưa công nghệ đến gần hơn với công việc hằng ngày của cán bộ, nhân viên ngành Y. Mỗi ý tưởng, sáng kiến của tuổi trẻ cần bắt đầu từ những vấn đề đặt ra trong công việc, hướng tới giải quyết những yêu cầu cụ thể và có khả năng ứng dụng lâu dài.

Quan điểm ấy cũng được anh thể hiện từ chính công việc tại bệnh viện. Năm 2025, anh cùng Ban Chấp hành Liên chi Đoàn bệnh viện phối hợp với phòng Quản lý chất lượng - Chăm sóc khách hàng triển khai sáng kiến “Phần mềm quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh”. Từ một vấn đề rất cụ thể trong công tác quản lý chất lượng, sáng kiến đã số hóa quy trình ghi nhận, báo cáo các sự cố y khoa thay cho cách ghi chép thủ công trước đây. Thông tin được cập nhật nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để theo dõi, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp can thiệp, phòng ngừa. Hơn thế nữa, phần mềm không đơn thuần giúp thay đổi một quy trình quản lý mà còn góp phần hình thành văn hóa an toàn trong bệnh viện. Khi việc báo cáo sự cố trở nên thuận tiện, cán bộ, nhân viên y tế có thể chủ động chia sẻ những tình huống phát sinh để cùng nhìn nhận, rút kinh nghiệm và cải tiến chất lượng chuyên môn.

Bác sĩ Nguyễn Thành Công thăm khám, điều trị cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn cũng là cách anh Công truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong ĐVTN. Trên cương vị Bí thư Liên chi Đoàn Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế, anh luôn chú trọng gắn chuyển đổi số với công tác Đoàn và công tác chuyên môn theo hướng thực chất.

Theo đó, phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2027 được Đoàn Thanh niên Sở Y tế triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù ngành. Đoàn Sở chú trọng tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn ứng dụng AI vào công tác chuyên môn và quản lý y tế; phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế và người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng AI và những kỹ năng số cơ bản trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí số, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và nhóm đối tượng.

Tinh thần tiên phong, sáng tạo của người thủ lĩnh Đoàn trẻ còn được lan tỏa trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên Sở Y tế đã huy động nguồn lực trên 200 triệu đồng triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như: Tổ chức 2 đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; phát động chương trình hiến tặng mô, tạng cứu người; tổ chức 3 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 550 đơn vị máu; trao tặng hơn 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...

“Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động Đoàn đều tạo ra giá trị cụ thể, từ một sáng kiến hỗ trợ công việc đến một đơn vị máu được trao đi hay một người dân được khám, tư vấn sức khỏe. Mỗi chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cũng là dịp để y, bác sĩ trẻ gần dân hơn, rèn luyện chuyên môn và nuôi dưỡng trách nhiệm với cộng đồng” - anh Công chia sẻ.

Lễ phát động “Hiến mô, tạng cứu người” năm 2025 do Đoàn Thanh niên Sở Y tế và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Với những nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền anh Nguyễn Thành Công đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2025, được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2014-2024... Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận cho tinh thần trách nhiệm, sự tiên phong, sáng tạo và tâm huyết của người thủ lĩnh Đoàn luôn nỗ lực phát huy sức trẻ, góp phần cùng ngành Y thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.