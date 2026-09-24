McDonald’s chi 8,5 tỷ USD hiện đại hóa nhà hàng trên toàn cầu

McDonald’s ngày 23/9 cho biết sẽ dành 8,5 tỷ USD trong 10 năm tới để hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống nhà hàng trên toàn cầu, trong bối cảnh lượng khách đến các cửa hàng đồ ăn nhanh tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ, gần như đi ngang. Kế hoạch tập trung vào tự động hóa, ứng dụng AI, cải thiện vận hành và mở rộng các sản phẩm giàu protein.

Người dân xếp hàng vào một nhà hàng McDonald’s ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc gặp nhà đầu tư ở trụ sở McDonald’s tại Chicago, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Chris Kempczinski cho biết để tiếp tục tăng trưởng, công ty phải giành thêm thị phần và nâng hiệu suất tại khoảng 46.000 cửa hàng trên toàn cầu.

Một trọng tâm của kế hoạch là mở rộng tự động hóa trong quản lý hàng tồn kho, lập lịch làm việc và xử lý đơn hàng. McDonald’s đang triển khai hệ thống ArchIQ, phát triển cùng Google, sử dụng AI để nâng độ chính xác của đơn hàng và tự động hóa một số tác vụ quản lý.

Hệ thống đặt món tại làn xe qua cửa hàng Archy hiện có thể xử lý đơn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với độ chính xác khoảng 90%. Theo công ty, hệ thống này về lâu dài có thể giúp giảm ít nhất 50 giờ lao động mỗi tuần tại một nhà hàng điển hình, nhưng mục tiêu không phải cắt giảm nhân sự mà chuyển nhân viên sang các công việc phục vụ khách hàng và chế biến thực phẩm.

Kế hoạch hiện đại hóa còn bao gồm điều chỉnh không gian bếp, khu vực nhận đơn giao hàng và các thiết bị hỗ trợ kiểm tra độ chính xác của đơn. McDonald’s cho biết số nhà hàng sử dụng hệ thống cân kiểm tra đơn hàng sẽ tăng từ khoảng 10.000 hiện nay lên 20.000 vào năm 2028.

Song song với nâng cấp công nghệ, McDonald’s đang điều chỉnh thực đơn theo xu hướng người tiêu dùng tìm kiếm khẩu phần linh hoạt và giàu protein hơn. Công ty cho biết sản phẩm gà tẩm bột thủ công, hiện có tại khoảng 10.000 nhà hàng ở châu Á và một số cửa hàng gần Chicago, đã giúp cải thiện doanh số và đánh giá chất lượng; McDonald’s dự kiến mở rộng thử nghiệm sang nhiều thị trường hơn tại Mỹ và Ireland trong năm tới. Hãng cũng có kế hoạch giới thiệu bánh sandwich và món cuốn gà nướng, đồng thời thử nghiệm thêm các sản phẩm như món trứng nhỏ và các bát thức ăn kết hợp.

Theo McDonald’s, khoảng 30 triệu người Mỹ hiện sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 và có xu hướng tìm kiếm các bữa ăn nhỏ hơn nhưng giàu protein hơn. Nghiên cứu của công ty cũng cho thấy khoảng 60 triệu người Mỹ đang chủ động tăng lượng protein trong chế độ ăn, tạo thêm dư địa cho nhóm sản phẩm này.

Bên cạnh việc đổi mới thực đơn và công nghệ, McDonald’s vẫn tập trung vào giá cả. Công ty cho biết nhóm hộ gia đình Mỹ có thu nhập từ 45.000 USD/năm trở xuống vẫn ăn đồ ăn nhanh nhưng với tần suất thấp hơn trước, nên McDonald’s đang tiếp tục duy trì các gói suất ăn giá thấp và nghiên cứu mức giá khởi điểm thấp hơn cho một số món cơ bản.

Theo Giám đốc tài chính Ian Borden, các khoản đầu tư sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Sau khi hoàn tất, những cải thiện về hiệu quả vận hành được kỳ vọng mang lại khoảng 100.000 USD lợi ích dòng tiền mỗi năm cho một nhà hàng McDonald’s trung bình tại Mỹ.

Sau khi kế hoạch được công bố, cổ phiếu McDonald’s giảm gần 5% trong phiên 23/9, mức giảm mạnh nhất theo tỷ lệ kể từ tháng 4/2025, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về chi phí nâng cấp hệ thống.