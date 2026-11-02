Cần sớm khắc phục những bất cập trên Quốc lộ 18 khu vực miền Tây

Tuyến QL18 đoạn qua địa bàn các địa phương miền Tây thành phố đang chịu áp lực giao thông lớn do lưu lượng phương tiện có tải trọng lớn gia tăng. Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm lại bộc lộ nhiều bất cập. Thực trạng này không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT), đòi hỏi các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp vào cuộc xử lý.

Theo số liệu thống kê, chưa tính đến số lượng phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải vãng lai, hiện các địa phương miền Tây có 5 mỏ vật liệu phục vụ các dự án xây dựng với trên 200 phương tiện tải trọng lớn đăng ký hoạt động thường xuyên. Nhu cầu giao thương và vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao khiến trục QL18 (đoạn Uông Bí - Đông Triều) thành cung đường huyết mạch gánh áp lực nặng nề.

Ngã tư đường tránh nội thị phường Mạo Khê đi cầu Đá Vách thường xuyên có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại ngã tư đường tránh nội thị phường Mạo Khê đi cầu Đá Vách cho thấy, dù là điểm giao cắt phức tạp với lưu lượng xe siêu trường, siêu trọng di chuyển liên tục, song đây không có biển cảnh báo nguy hiểm; hệ thống gờ giảm tốc đã mòn mờ, không còn tác dụng, trong khi mặt đường nhiều chỗ mấp mô, khiến người tham gia giao thông qua khu vực này luôn sống trong bất an. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực ngã tư phường Mạo Khê cho biết: Mặt đường xấu, đến các đoạn mấp mô thì xe lớn đột ngột phanh gấp. Xe chạy sau không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến nhiều vụ va chạm, tai nạn xảy ra.

Gờ giảm tốc trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Đông Triều đã mòn mờ, mất tác dụng.

Một "điểm nóng" khác về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên QL18 đoạn miền Tây thành phố là nút giao ngã tư Tràng Bạch thuộc địa phận phường Hoàng Quế. Mặt đường QL18 tại khu vực này khá hẹp, chỉ đáp ứng được 2 làn xe lưu thông. Vị trí nút giao giữa QL18 vào khu mỏ có góc cua gắt, bị che khuất tầm nhìn. Mỗi khi phương tiện tải trọng lớn từ QL18 chuyển hướng ra vào tuyến đường dẫn tới các mỏ vật liệu, cảnh ùn tắc nghiêm trọng lập tức xảy ra. Tình hình càng trở nên phức tạp vào các khung giờ học sinh tới trường, công nhân tan ca. Bà Nguyễn Thị Lý (khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế) bức xúc: “Không những giao thông hỗn loạn, mà môi trường thì bụi bẩn mù mịt cả ngày. Người dân hoàn toàn ủng hộ việc phát triển các công trình, dự án kinh tế, nhưng các doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý cần xem xét điều tiết giao thông. Nên quy định cấm các loại xe tải trọng lớn lưu thông qua nút giao này vào các khung giờ công nhân đi làm, tan ca, đặc biệt là lúc học sinh đến trường và tan học để đảm bảo an toàn”.

Tại ngã tư Tràng Bạch, học sinh phải lưu thông cùng lượng lớn xe tải siêu trường, siêu trọng.

Ô nhiễm bụi tại ngã tư Tràng Bạch cũng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và việc lưu thông của người và phương tiện.

Theo tổng hợp từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố), trên tuyến QL18 đoạn từ Uông Bí - Đông Triều đang tồn tại 9 nút giao có tổ chức giao thông bất hợp lý. Các điểm nút này đều là nút giao đồng mức, các hạng mục phụ trợ an toàn như gờ giảm tốc, hệ thống đèn và biển cảnh báo nguy hiểm đều đã hư hỏng, mất tác dụng.

Tại một ngã tư trên Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Đông Triều, thuộc phường Mạo Khê, hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm đã ngưng hoạt động trong thời gian dài.

Đặc thù địa bàn các địa phương miền Tây là vùng trọng điểm phát triển công nghiệp, giáp ranh với các tỉnh thành lân cận, tập trung nhiều mỏ khoáng sản và công trường xây dựng quy mô lớn. Dự báo lưu lượng phương tiện vận tải sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, cùng với duy trì tuần tra khép kín địa bàn, Đội CSGT Đường bộ số 1 Phòng CSGT đã phân công 5 tổ công tác thường trực tại các điểm ra vào mỏ đất, bến bãi để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ gốc. Điều này được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt sức nóng giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân qua lại trên địa bàn.

Ngã ba giao cắt giữa Quốc lộ 18 và đường 388 thuộc phường Vàng Danh cũng là một trong những nút giao thường xuyên xảy ra xung đột, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trung tá Nhâm Tùng Lâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết: “Đơn vị đã khảo sát và có văn bản kiến nghị cụ thể gửi các sở, ban, ngành chức năng liên quan khẩn trương duy tu, bổ sung lại toàn bộ hệ thống gờ giảm tốc đạt chuẩn, lắp đặt thêm đèn cảnh báo nguy hiểm tại các nút giao khuất tầm nhìn, có phương án tổ chức giao thông hợp lý. Đồng thời, đối với các vị trí gần cổng trường học, đông dân cư, tập trung nhiều xe vận chuyển đất đá, vật liệu từ các mỏ ra quốc lộ, cần nghiên cứu, ban hành phương án phân luồng, cấm phương tiện tải trọng lớn di chuyển theo các khung giờ cố định nhằm giảm tải áp lực, bảo đảm an toàn cho người dân”.