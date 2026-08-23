Tiên Yên huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 23/8, ngay sau khi nước lũ rút, UBND xã Tiên Yên đã chỉ đạo thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đi kiểm tra thực tế, đôn đốc việc khắc phục hậu quả sau bão số 4 .

Lực lượng chức năng và người dân huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường khu vực các cầu, hầm, ngầm tràn trên địa bàn xã Tiên Yên.

Theo thống kê sơ bộ, từ 22h ngày 22/8, trên địa bàn Tiên Yên xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các khu phố: Đông Tiến; Thống Nhất; Tam Thịnh; khu dân cư Phú Cường, khu phố Tiên Lãng nước ngập nhà vào dân từ 10cm đến 40cm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân của Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng An ninh cơ sở, phối hợp cùng cán bộ, nhân dân các thôn, khu phố hỗ trợ di chuyển 46 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu và tài sản lên vị trí an toàn tại các nhà văn hoá thôn, khu phố. Về nông nghiệp hơn 2.000m2 hoa màu bị lũ cuốn trôi; 1 điểm sạt lở khối lượng 50m3 đoạn QL4B đi cảng Mũi Chùa gần Công ty bê tông Quảng Ninh. Không có thiệt hại về người.

Người dân Tiên Yên dọn dẹp đường phố sau khi nước lũ rút.

Tại các khu vực ngầm tràn Tiên Yên, Yên Than, Cao Lâm, Nà Kiếu bị ngập sâu tiếp tục tổ chức lực lượng gác, chắn hướng dẫn người di chuyển sang các tuyến giao thông khác đảm bảo thông suốt.

Hiện nay nước lũ đã rút, các lực lượng chức năng và người dân các khu phố Thác Bưởi, Thống Nhất, Đông Tiến, Tam Thịnh, khu dân cư Phú Cường đang tổ chức huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường; đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, để ổn định cuộc sống.

Các hộ dân dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các thôn, khu phố tiếp tục triển khai bố trí lực lượng trực 24/24h tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa các thôn, khu phố; sẵn sàng triển khai phương án khi xảy ra sự cố ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, sập đổ nhà ở...; chuẩn bị phương tiện xe ô tô, máy xúc, xuồng, tàu, áo phao sẵn sàng di chuyển người đến nơi an toàn.