Dự báo mưa lớn kéo dài, các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực

Theo tin Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 7 giờ ngày 23/8, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn vẫn diễn ra trên địa bàn Quảng Ninh. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người; các địa phương đã chủ động di dời 184 người, gồm người dân và công nhân tại các lán trại tạm, đến nơi an toàn.

Lãnh đạo phường Hà Tu kiểm tra hệ thống thoát nước từ các khu vực khai trường ngành Than ra khu dân cư.

Trong đêm 22 và sáng 23/8, do ảnh hưởng của bão, tại khu vực Móng Cái có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển đặc khu Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 9. Trên đất liền, gió phổ biến cấp 4-5. Từ ngày 21/8 đến sáng ngày 23/8, nhiều nơi có lượng mưa lớn, trong đó phường Bãi Cháy 454,3mm, phường Cửa Ông 376mm, xã Quảng Hà 378,2mm. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 24/8, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương tiếp tục tập trung ứng phó với mưa kéo dài, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt trượt, các vị trí kè yếu để chủ động di dời dân; tổ chức canh gác tại ngầm, tràn giao thông và khu vực ngập; duy trì trực ban, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Mưa lớn cũng làm đổ 4 cột điện hạ thế tại xã Ba Chẽ; khoảng 1ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại phường Tuần Châu bị ngập. Một số ngầm, tràn vẫn còn ngập nước, các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Đối với các công trình thủy lợi, dung tích các hồ chứa lớn trên địa bàn hiện đạt khoảng 95% dung tích thiết kế. Một số hồ tiếp tục chủ động hạ mực nước để đón lũ. Các trạm bơm tại khu vực Đông Triều cũ vẫn duy trì vận hành tiêu úng từ sáng 22/8.

Các địa phương đã tổ chức di dời 184 người tại 27 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn đến nơi an toàn. Trong đó, phường Cửa Ông đã di dời 87 người; phường Móng Cái 2 di dời 85 công nhân tại 23 lán trại tạm; phường Bãi Cháy di dời 7 người thuộc 2 hộ dân và 5 công nhân. Cùng với đó, 46 hộ dân với 169 nhân khẩu tại một số khu vực của phường Cửa Ông đã được thông báo, yêu cầu chủ động phòng tránh và sẵn sàng di dời khẩn cấp khi có tình huống nguy hiểm.

Theo dự báo, trong ngày 23 và 24/8, Quảng Ninh tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ đến người dân; rà soát, kiên quyết di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là khu vực chân đồi, sườn dốc, mái dốc, kè yếu; thực hiện nghiêm việc canh gác, cảnh báo tại các ngầm, tràn, sông suối và khu vực nguy hiểm.

Các địa phương khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, dọn dẹp đất đá sạt trượt xuống khu dân cư và các tuyến giao thông; duy trì lực lượng, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.