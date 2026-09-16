Tạo đồng thuận từ giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu khó trong triển khai các dự án, bởi liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và sinh kế của người dân. Với khối lượng GPMB lớn, phường Liên Hòa đang tập trung tháo gỡ từng vướng mắc, tạo sự đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Phường Liên Hòa hiện đang triển khai 9 dự án quan trọng, với tổng diện tích cần GPMB hơn 2.171ha, liên quan đến trên 4.800 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đây là những dự án có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người dân, đòi hỏi quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Liên Hoà đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong giải phóng mặt bằng.

Để giải quyết khối lượng công việc này, phường Liên Hòa thành lập Ban Chỉ đạo GPMB do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trực tiếp làm Trưởng ban; phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn, từng khu phố, trực tiếp theo dõi, nắm bắt khó khăn và chỉ đạo tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Liên Hòa Dương Văn Hào cho biết: “GPMB liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và sinh kế của người dân. Vì vậy, địa phương tập trung nắm chắc từng trường hợp, đối thoại, giải thích rõ chính sách và giải quyết kiến nghị trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân”.

Từ cách làm cụ thể của địa phương, công tác GPMB được triển khai đến từng trường hợp. Phường rà soát nguồn gốc đất, tài sản, đối chiếu hồ sơ, nhất là những trường hợp phức tạp; trực tiếp giải thích, tiếp nhận và phối hợp giải quyết kiến nghị, bảo đảm bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, sát thực tế. Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố cùng tham gia vận động, đưa thông tin về dự án, chính sách đến từng hộ dân.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Liên Hoà tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương triển khai dự án đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hoà.

Bà Nguyễn Thị Chạo (khu phố Trung Bản, phường Liên Hòa) có đất nằm trong phạm vi dự án Bến cảng Sông Chanh 3, chia sẻ: “Ban đầu gia đình cũng có băn khoăn, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ về chủ trương và chính sách, chúng tôi hiểu và đồng thuận. Vì lợi ích chung, gia đình sớm tự nguyện bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ”.

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Liên Hòa đã triển khai GPMB tổng diện tích hơn 1.832ha, liên quan 2.785 hộ dân và tổ chức. Đến nay, 5 dự án đã hoàn thành GPMB, trong đó có Khu công nghiệp Nam Tiền Phong và Khu công nghiệp Bạch Đằng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã hoàn thành GPMB trên 855ha trong tổng số 2.171,73ha cần thực hiện. Khối lượng còn lại vẫn rất lớn, đòi hỏi địa phương tiếp tục đối thoại, giải quyết từng trường hợp và tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể.

Ở Liên Hòa, sự đồng thuận còn được thể hiện từ những công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân cư. Hiện phường có 21 công trình đang được triển khai, tập trung vào giao thông, tiêu thoát nước, cải tạo môi trường và chỉnh trang các tuyến đường khu dân cư. Địa phương công khai quy mô, mục đích, lợi ích của từng công trình, trực tiếp giải đáp những băn khoăn về đất đai và phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vận động, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Lê Xuân Vịnh, Trưởng Ban CTMT khu phố Quán, phường Liên Hòa (giữa) gương mẫu đi đầu hiến đất mở rộng đường.

Tại khu phố Quán, 3 tuyến đường đang được đầu tư, mở rộng và xây mới. Người dân đã tự nguyện hiến hơn 6.500m² đất; 100% hộ có đất liên quan đều đồng thuận. Ông Lê Xuân Vịnh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Quán, phường Liên Hòa, chia sẻ: “Muốn vận động người dân ủng hộ chủ trương trước hết cán bộ phải gương mẫu. Gia đình tôi tự nguyện hiến trên 200m² đất, trị giá khoảng 2 tỷ đồng để mở đường. Từ đó, nhiều gia đình trong khu dân cư cũng hưởng ứng, làm theo”.

Từ những dự án lớn đến các công trình dân sinh, thực tế ở Liên Hòa cho thấy, để tạo đồng thuận, trước hết phải làm rõ chính sách, lắng nghe những băn khoăn và giải quyết từng trường hợp cụ thể. Khi quyền lợi chính đáng được bảo đảm, người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng, góp sức cùng địa phương triển khai các dự án, công trình.

Hiện nay, khối lượng GPMB của phường vẫn còn lớn. Những kết quả đạt được là cơ sở để Liên Hòa tiếp tục tháo gỡ các phần việc còn lại, tạo mặt bằng cho các dự án sớm triển khai, tạo động lực mới cho khu vực phía Tây thành phố Quảng Ninh có thêm điều kiện thu hút đầu tư, tạo việc làm, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.