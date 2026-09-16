Chủ động phòng ngừa tai nạn từ nơi làm việc

Trong quá trình sản xuất, nguy cơ tai nạn lao động luôn hiện hữu, nhất là ở những ngành nghề có điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sự cố xảy ra, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chú trọng nhận diện và kiểm soát các nguy cơ ngay tại nơi làm việc; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành quy định an toàn cho người lao động.

Thợ lò Công ty CP Than Vàng Danh hô an toàn trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Phạm Cường (CTV)

Là đơn vị khai thác than hầm lò, Công ty CP Than Vàng Danh xác định phòng ngừa rủi ro phải bắt đầu từ việc nâng cao ý thức của người lao động và kiểm soát nguy cơ ngay trong từng ca sản xuất. Công ty tập trung vào công tác tuyên truyền, giúp người lao động thường xuyên được nhắc nhở về các quy định, nhận diện những tình huống có thể dẫn đến mất an toàn và nâng cao tinh thần tự giác khi làm việc.

Theo đó, hằng tuần, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn xuất bản các bản tin an toàn được chuyển tới người lao động; những tình huống mất an toàn được mô phỏng bằng video và trình chiếu vào đầu ca để công nhân dễ hình dung, ghi nhớ. Việc ứng dụng công nghệ số, AI trong xây dựng các video tuyên truyền, huấn luyện cũng giúp nội dung an toàn trở nên trực quan, gần với công việc thực tế hơn. Đáng chú ý, gần 300 an toàn vệ sinh viên đang hoạt động tại các bộ phận là lực lượng trực tiếp nhắc nhở, phát hiện nguy cơ từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, mạng lưới này đã ghi nhận hơn 1.000 kiến nghị liên quan đến an toàn, qua đó giúp các đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố.

Cùng với tuyên truyền, việc duy trì huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiểm soát việc chấp hành quy trình kỹ thuật được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên. Nội dung an toàn cũng được gắn với phong trào thi đua, tiền lương, tiền thưởng hằng tháng, tạo thêm động lực để người lao động nâng cao trách nhiệm trong từng vị trí việc làm. Anh Nguyễn Văn Thanh, Phân xưởng vận tải giếng 1, Công ty CP Than Vàng Danh, cho biết: Điều quan trọng nhất là trước khi bắt tay vào việc, bản thân tôi phải biết công việc hôm nay có gì nguy hiểm, thiết bị có gì bất thường hay không. Nếu thấy chưa bảo đảm thì phải báo để xử lý.

Công nhân làm việc tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí được trang bị bảo hộ và đảm bảo các điều kiện lao động khác.

Nếu ở môi trường hầm lò, nguy cơ mất an toàn gắn với đặc thù sản xuất thì tại lĩnh vực xây dựng, điều kiện làm việc lại thường xuyên thay đổi theo từng công trường, hạng mục và thời điểm thi công. Bởi vậy, việc duy trì ý thức an toàn ở từng tổ, từng ca làm việc cũng được công đoàn cơ sở Công ty Phát triển sản xuất Hạ Long chú trọng, trong đó người lao động được khuyến khích chủ động nắm quy định và tự kiểm soát an toàn trước khi thực hiện công việc.

Tại các công trường, doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy trình phù hợp với từng loại máy móc, thiết bị; duy trì nhật lệnh an toàn hằng ngày. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được bố trí tại tất cả các công trường, mỗi tổ, mỗi ca đều có người theo dõi, nhắc nhở. Ở những vị trí có nguy cơ cao, an toàn vệ sinh viên trực tiếp hướng dẫn, chấn chỉnh, yêu cầu dừng công việc khi phát hiện điều kiện chưa bảo đảm. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cũng được duy trì, giúp người lao động cập nhật kiến thức cần thiết trong quá trình làm việc.

Những nỗ lực từ cơ sở càng cho thấy ý nghĩa của việc phòng ngừa tai nạn trước khi sự cố xảy ra. Theo thống kê từ Sở Nội vụ từ đầu năm đến ngày 14/8/2026, tại các doanh nghiệp, khu vực có quan hệ lao động trên địa bàn đã xảy ra 16 vụ tai nạn lao động. Ở khu vực không có quan hệ lao động, xảy ra 6 vụ tai nạn lao động.

Những con số này một lần nữa cho thấy yêu cầu chủ động phòng ngừa vẫn là nhiệm vụ thường xuyên tại mỗi nơi làm việc. Khi nguy cơ được nhận diện sớm, người lao động có kiến thức và thói quen làm việc an toàn, cùng với sự vào cuộc của công đoàn và trách nhiệm của doanh nghiệp, môi trường làm việc an toàn sẽ từng bước được xây dựng vững chắc hơn.