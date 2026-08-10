Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được biết Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia thời gian qua đã quy tụ đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn của Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Nổi bật là các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...

Đảng, Nhà nước cũng đã quan tâm cụ thể hóa và không ngừng hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt những bước tiến đáng kể.

Kế thừa kết quả đạt được, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.

Một trong những mục tiêu chính của nghị quyết là hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, đột phá, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài; gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng lưới hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến trao đổi tại buổi tiếp rất thiết thực, trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước; đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, kiến tạo không gian phát triển mới, các trí thức, chuyên gia bằng kinh nghiệm thực tiễn và công tác của mình, đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa cho Đảng, Nhà nước về những chính sách, mô hình quản lý, công nghệ đột phá.

Các trí thức, nhà khoa học là cầu nối chuyển giao công nghệ và phát triển "lực lượng sản xuất mới", mạnh dạn giới thiệu các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác của Australia có thế mạnh về giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược. Không chỉ là chuyển giao công nghệ, mà quan trọng hơn là lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các trí thức, nhà khoa học tiếp tục góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học, gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tổng hợp, nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Hội trí thức và nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam tại Australia để có những sản phẩm cụ thể, chất lượng.

Tại buổi tiếp, các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia đánh giá cao việc Việt Nam ban hành những nghị quyết chiến lược phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước chuyển mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia cũng đã đề xuất các chính sách thu hút nhân tài về làm việc ở trong nước, thu hút dòng vốn quốc tế; phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ bảo vệ sáng chế khi có ý tưởng mới; phát huy nguồn lực giáo dục và đào tạo…