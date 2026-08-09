Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia.

Tối 9/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)

Đón đoàn tại sân bay, về phía Australia có Trung tá Không quân Andrew Burke, Sĩ quan danh dự, đại diện của Toàn quyền Liên bang Australia; Đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện của Thống đốc Bang New South Wales; Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Khoa học Tim Ayres; Phó Thủ hiến Bang New South Wales Prue Car; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia.

Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Chương trình chuyến thăm sẽ gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực-những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh nổi trội. Mục tiêu đặt ra là làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia, tạo ra những xung lực phát triển mới và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trọng tâm của chuyến thăm là chuyển những tiềm năng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi những định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Dự kiến nhiều văn kiện hợp tác quan trọng được ký ở cấp Chính phủ và giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp.