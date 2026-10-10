Tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

Những ngày này, trên các thao trường, khu vực huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Ninh đang tích cực luyện tập, hoàn thiện các nội dung, phương án phục vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Từng động tác, khẩu lệnh và phương án xử trí tình huống được thực hiện nghiêm túc, sát yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng và sẵn sàng xử lý các tình huống. Không khí thi đua, quyết tâm cao đang lan tỏa tại các địa phương, đơn vị, tạo khí thế sẵn sàng cho cuộc diễn tập.

100% cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, tập trung thực hành các nội dung theo phương án chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố.

Tại Ban CHQS phường Quảng Yên, 100% cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, tập trung thực hành các nội dung theo phương án chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố. Từ cơ động lực lượng, triển khai đội hình, bố trí trận địa, đến thực hành phòng không, bảo vệ căn cứ chiến đấu, các bộ phận nhanh chóng vào vị trí, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Trên thao trường, cán bộ chỉ huy bám sát từng vị trí, trực tiếp điều hành, kiểm tra, uốn nắn những động tác chưa thuần thục, các bộ phận chủ động phối hợp, hiệp đồng theo từng tình huống. Dù thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám thao trường, tập trung rèn luyện khả năng cơ động, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống, sẵn sàng tham gia hợp luyện cùng các lực lượng.

Chỉ huy Ban CHQS phường Quảng Yên chỉ đạo thực hành bảo đảm hậu cần, củng cố hệ thống bếp ăn trong diễn tập.

Ban CHQS phường Quảng Yên bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quân y trong diễn tập.

Thượng tá Dương Văn Cao, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quảng Yên, cho biết: Ban CHQS phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường ban hành các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức tập huấn cho các ngành chức năng; huy động trên 3.000 ngày công và máy móc tham gia xây dựng các công trình phục vụ diễn tập. Đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Cuộc diễn tập đang đến gần, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xác định rõ trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ luyện tập, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm nay có nhiều điểm mới về nội dung, hình thức và quy mô, trong đó chú trọng xử trí các tình huống an ninh phi truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong chỉ huy, điều hành. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, khẳng định: Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của nhiệm kỳ, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cơ bản thay đổi, một số vị trí còn thiếu. Điều này đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm lớn, nhất là trong xây dựng văn kiện, kịch bản, cũng như tổ chức luyện tập theo đúng quy trình. Với sự hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên và sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ban CHQS phường, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố.

Lực lượng dân quân phường An Sinh tích cực luyện tập phương án chiến đấu để đảm bảo tốt cho diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố.

Tại phường An Sinh, Ban CHQS phường thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, gồm hơn 20 văn kiện điều hành và gần 60 văn kiện phục vụ diễn tập. Nội dung bao quát các lĩnh vực từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ, phòng thủ dân sự, hậu cần - kỹ thuật, đến y tế, giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác Đảng, công tác chính trị, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng... Sau mỗi nội dung luyện tập, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt kỹ nhiệm vụ, yêu cầu, quy định bảo đảm an toàn trong từng nội dung diễn tập.

Thượng tá Lê Tiến Trọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Sinh, cho biết: Cuộc diễn tập huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện sát thực tế; quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo phụ trách. Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, kỹ thuật; tổ chức mua sắm, huy động vật chất phục vụ xây dựng Sở Chỉ huy và thao trường. Đơn vị phối hợp với cơ quan Bộ CHQS thành phố khảo sát, xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình trực tuyến tại các địa điểm diễn tập; phối hợp với Điện lực Đông Triều bảo đảm nguồn điện cho Sở Chỉ huy và khu vực thực binh. Đặc biệt, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình diễn tập, nhất là khi cơ động lực lượng, phương tiện trên đường.

Vũ khí trang bị phục vụ diễn tập được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường An Sinh chuẩn bị nghiêm túc.

Trang thiết bị bảo đảm cho diễn tập chiến đấu phường An Sinh được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Cùng với Quảng Yên, An Sinh, không khí luyện tập khẩn trương, nghiêm túc lan tỏa tại các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, sẵn sàng bước vào diễn tập với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao. Hệ thống văn kiện, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất được rà soát, hoàn thiện; hầm hào, công sự, trận địa tại căn cứ chiến đấu được củng cố, vật chất hậu cần bảo đảm theo yêu cầu. Qua từng nội dung luyện tập, những hạn chế được kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, từng bước hoàn thiện phương án, bảo đảm sát thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố.

Sự chủ động, đồng bộ trong từng khâu luyện tập, cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT thành phố đang tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026.