Xuất khẩu ô tô Trung Quốc 8 tháng vượt cả năm 2025

Xuất khẩu xe ô tô con của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026 đã vượt tổng lượng xuất khẩu của cả năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu xe điện tăng mạnh trên nhiều thị trường quốc tế. Trái lại, doanh số trong nước tiếp tục suy giảm do cạnh tranh gay gắt và niềm tin tiêu dùng yếu.

Mẫu xe điện ATTO2 của BYD được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bangkok ở Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: AP

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), xuất khẩu xe ô tô con trong tháng 8 tăng 67,1% so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 890.000 chiếc, chủ yếu nhờ xe hybrid sạc điện và xe thuần điện.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, Trung Quốc xuất khẩu hơn 6,2 triệu xe ô tô con. Trong khi đó, cả năm ngoái nước này xuất khẩu tổng cộng 7,1 triệu phương tiện các loại, trong đó khoảng 6 triệu chiếc là xe ô tô con. S&P Global Ratings dự báo Trung Quốc, hiện là nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới, có thể đạt mức tăng trưởng 50-70% đối với xuất khẩu ô tô con trong cả năm nay.

Trái ngược với đà tăng mạnh ở thị trường nước ngoài, doanh số ô tô con tại Trung Quốc trong tháng 8 giảm 25,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn gần 1,5 triệu chiếc. Thị trường nội địa đang chịu sức ép từ cạnh tranh khốc liệt, các cuộc chiến giảm giá và nền kinh tế tăng trưởng chậm, làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Stephen Chan, Phó Giám đốc tại S&P Global Ratings, cho biết xuất khẩu ô tô Trung Quốc từ đầu năm đến nay mạnh hơn dự kiến nhờ lợi thế về giá và chất lượng. Theo ông, tăng trưởng xuất khẩu cao có thể bù đắp phần lớn sự suy yếu của nhu cầu trong nước.

Một yếu tố khác thúc đẩy nhu cầu xe điện là cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông và giá nhiên liệu tăng trong những tháng gần đây. Chi phí xăng, dầu cao khiến nhiều người sử dụng xe chạy xăng và diesel chuyển sang xe điện.

Các mức thuế cao trên thực tế vẫn khiến phần lớn ô tô con sản xuất tại Trung Quốc khó tiếp cận thị trường Mỹ. Tuy nhiên, các hãng xe Trung Quốc đang tăng xuất khẩu và doanh số tại châu Âu, Mỹ Latinh, châu Phi và Đông Nam Á.

Song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng tăng tốc xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, nhu cầu nội địa yếu đang tạo thêm động lực để các hãng chuyển công suất ra thị trường quốc tế. Xu hướng này không còn chỉ dừng ở xuất khẩu xe nguyên chiếc. Các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng chuyển sang lắp ráp và sản xuất tại chỗ nhằm giảm tác động của các rào cản thương mại, đồng thời tiết kiệm chi phí logistics.