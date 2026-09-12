Số người thiệt mạng trong vụ cháy phà ở Philippines tăng lên 35

Số người thiệt mạng trong vụ cháy phà chở khách tại Philippines đã tăng lên ít nhất 35 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể bên trong con tàu. Hiện vẫn còn 54 người mất tích, trong khi 43 người sống sót đã được cứu.

Phà M/V June Aster bị cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, miền Tây Philippines. Ảnh: AP

Vụ cháy xảy ra tối 9/9 khi chiếc phà đang ở gần tỉnh Palawan, miền Tây Nam Philippines. Lửa lan rất nhanh, khiến nhiều hành khách không kịp lấy áo phao trước khi tìm cách thoát thân. Chiếc phà rời thủ đô Manila và đang cách làng Turda khoảng 7,4 km, gần điểm đến Coron thuộc tỉnh Palawan, thì vụ cháy được phát hiện. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định.

Theo danh sách hành khách, trên phà có 134 người, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Con tàu dài 53 m, có khả năng chở tối đa 306 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết hai người có tên trong danh sách hành khách sau đó thông báo với nhà chức trách rằng họ đã không lên tàu.

Trong ngày 10/9, lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tìm cách vào bên trong con tàu do nhiệt độ cao và khói dày, khiến hoạt động tìm kiếm những hành khách có thể bị mắc kẹt bị chậm lại. Đến ngày 11/9, số người thiệt mạng tăng lên 35 sau khi phát hiện thêm thi thể.

Trong số những người sống sót có hai du khách Chile. Bà Rachel Conserman, nhân viên của Atienza Interisland Ferries Inc., công ty sở hữu phà, cho biết hai người này đang điều trị thương tích tại một bệnh viện ở Coron. Theo bà Conserman, hiện chưa ghi nhận thêm người nước ngoài nào khác có mặt trên tàu.

Phà là phương tiện đi lại phổ biến tại Philippines. Tai nạn hàng hải không phải là hiếm tại quốc đảo này do các nguyên nhân như bão, tàu thuyền xuống cấp, tình trạng chở quá tải và việc thực thi các quy định an toàn chưa đồng đều, đặc biệt tại những tỉnh xa.

Năm 1987, phà Dona Paz chìm sau khi va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Đây được coi là thảm họa hàng hải thời bình gây chết người nhiều nhất thế giới.