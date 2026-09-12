Hy Lạp: Bé gái chào đời từ phôi đông lạnh 22 năm

Sau mất mát lớn khi người con trai 21 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông, một cặp vợ chồng Hy Lạp đã đón con gái chào đời từ phôi được đông lạnh hơn 22 năm. Để thực hiện lần thụ tinh trong ống nghiệm này, người mẹ 54 tuổi phải chạy đua với giới hạn độ tuổi do luật pháp Hy Lạp quy định.

Bà Cristina Rapti-Tzelepi, 54 tuổi, bế con gái Georgia mới 3 ngày tuổi, tại một phòng khám sản

﻿tư nhân ở Athens, Hy Lạp, ngày 11/9/2026. Ảnh: AP

Vài tháng sau khi con trai 21 tuổi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi tháng 10, bà Cristina Rapti-Tzelepi, hiện 54 tuổi, và chồng quyết định thử có con thêm một lần nữa với phôi đã được đông lạnh suốt 22 năm. Tuy nhiên, khi đó, bà đã gần chạm giới hạn 54 tuổi mà Chính phủ Hy Lạp quy định đối với phụ nữ hoàn tất quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và xin phê duyệt của cơ quan chức năng.

“Tôi chỉ có khoảng thời gian 2 tháng rưỡi. Điều đó rất căng thẳng, nhưng với sức mạnh tinh thần cùng sự đồng hành của bác sĩ và toàn bộ ê-kíp, chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại” - bà Rapti-Tzelepi nói.

Bà sinh một bé gái tại thủ đô Athens ngày 9/9. Em bé nặng 3,49 kg. Hai ngày sau, trong căn phòng bệnh viện được trang trí bằng bóng bay màu hồng và hoa, hai vợ chồng vẫn không giấu được xúc động trước sự xuất hiện của thành viên mới.

“Chúng tôi quyết định cho cuộc sống một cơ hội thứ hai, bắt đầu lại, đưa một sinh mệnh mới về nhà và tiếp nối câu chuyện của gia đình mình” - bà Rapti-Tzelepi chia sẻ. Bà mong con gái lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui như người con đầu đã từng mang tiếng cười đến cho gia đình.

Bé gái được sinh ra từ phôi của chính bà Rapti-Tzelepi đã được đông lạnh hơn 22 năm, khoảng thời gian được xem là đặc biệt dài đối với một phôi đông lạnh được sử dụng thành công để mang thai. Năm ngoái, một cặp vợ chồng tại bang Ohio, Mỹ, cũng đón một bé trai phát triển từ phôi được đông lạnh hơn 30 năm thông qua hình thức được gọi là “nhận phôi” và được tổ chức Guinness ghi nhận một kỷ lục mới về thời gian đông lạnh phôi.

Bác sĩ Kostas Pantos, bác sĩ phụ khoa của bà Rapti-Tzelepi và là người đứng đầu Hiệp hội Y học Sinh sản Hy Lạp, cho rằng giới hạn độ tuổi hiện nay cần được xem xét lại trong bối cảnh tỷ lệ sinh của nước này giảm mạnh. Theo quy định, phụ nữ quá 54 tuổi tại nước này không được tiếp tục quy trình IVF.

“Luật rất nghiêm ngặt: 54 tuổi cộng thêm một ngày cũng không được phép. Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi” - bác sĩ Pantos nói. Theo bác sĩ này, quyền có con là điều các bậc cha mẹ không nên bị tước bỏ.

Ông Constantinos Raptis, 60 tuổi, cha của bé gái, ôm con khi em ngủ trên vai. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với bác sĩ vì đã giúp gia đình tìm lại hy vọng sau mất mát.

“Bác sĩ Pantos đã nắm tay và kéo chúng tôi ra khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất. Chúng tôi đã thoát khỏi bóng tối đó và tôi tin rằng giờ đây vẫn còn rất nhiều điều để sống” - ông Raptis nói.

Hai vợ chồng đặt tên con gái là Georgia để tưởng nhớ người con trai quá cố Giorgos, cũng chào đời nhờ phương pháp IVF. Họ cho biết chưa loại trừ khả năng tiếp tục có thêm con, dù điều đó có thể đồng nghĩa phải ra nước ngoài để thực hiện.