Trung Quốc hy vọng sớm đạt thỏa thuận với Mỹ về giảm thuế quan

Trung Quốc cho biết đang cùng Mỹ thúc đẩy đàm phán nhằm sớm đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD của mỗi bên. Thông tin làm gia tăng kỳ vọng hai nước có thể công bố bước tiến mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Washington trong 2 tuần tới.

Ảnh chụp từ trên cao những chiếc xe mới chờ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh cho biết, các nhà đàm phán đang nỗ lực triển khai việc cắt giảm thuế quan có đi có lại đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD “vào một thời điểm sớm nhất”.

Theo Tân Hoa xã, con số 30 tỷ USD được áp dụng đối với hàng hóa của mỗi bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Washington ngày 24/9. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng một năm qua.

Cả hai chính phủ đều coi những cuộc gặp cấp cao này là phương thức giúp ổn định quan hệ trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cạnh tranh lợi ích trên nhiều lĩnh vực.

“Ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò dẫn dắt chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói.

Tại cuộc gặp trước đó vào tháng 5 ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung nhằm quản lý hoạt động thương mại giữa hai nước, song song với một Hội đồng Đầu tư.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi hai bên đạt được thỏa thuận "đình chiến" trong cuộc chiến thuế quan căng thẳng, trong đó Tổng thống Trump từng tăng mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc và Bắc Kinh có biện pháp đáp trả tương ứng.

Đàm phán về cắt giảm thuế quan có đi có lại là một nội dung trọng tâm trong quá trình thương lượng thành lập Hội đồng Thương mại.

Theo phía Mỹ, mục tiêu là xác định và giảm thuế đối với mặt hàng hóa “không nhạy cảm” có giá trị tương đương của mỗi bên.

“Thương mại sẽ là trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh” - ngân hàng Barclays nhận định trong một báo cáo nghiên cứu về cuộc gặp sắp tới.

Barclays lưu ý thỏa thuận "đình chiến" thuế quan giữa hai nước sẽ hết hạn ngày 10/11. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng, dư địa cho một thỏa thuận thương mại toàn diện còn hạn chế và khả năng cao hơn là hai bên sẽ thực hiện các đợt giảm thuế có mục tiêu.

Trong khi đó, ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ngân hàng Natixis của Pháp, nhận định do Mỹ và Trung Quốc đã giảm mức độ phụ thuộc thương mại lẫn nhau, ý nghĩa chung của bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng sẽ hạn chế hơn trước vì kim ngạch thương mại song phương đã thu hẹp.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh trong năm ngoái sau khi Washington áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc.

Theo ông Ng, một thỏa thuận giảm thuế quan có đi có lại có thể mang lại lợi ích tương đối lớn hơn cho Mỹ.

Lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD tương đương khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, trong khi con số này chỉ tương đương khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.