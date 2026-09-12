Dịch Ebola tại Congo lan tới tỉnh thứ 7

Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang là đợt bùng phát có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Dịch đã lan tới 7 tỉnh và chưa có dấu hiệu chững lại. Theo số liệu mới nhất, hơn 7.000 ca mắc và gần 3.400 ca tử vong đã được ghi nhận.

Nhân viên y tế khử trùng quan tài của một bệnh nhân tử vong vì Ebola tại Trung tâm Điều trị Ebola thuộc Bệnh viện Đa khoa Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AP

Theo giới chức Congo, Viện Nghiên cứu quốc gia nước này đã phát hiện virus Bundibugyo - chủng Ebola hiếm gặp gây ra đợt dịch hiện nay - trong mẫu bệnh phẩm của một nam bệnh nhân 23 tuổi tại tỉnh Sud-Ubangi. Ông Jean-Jacques Mbungani, nghị sĩ địa phương và cựu Bộ trưởng Y tế Congo, cho biết bệnh nhân được ghi nhận tại thị trấn Gwaka và đã tử vong ngày 8/9 sau khi có biểu hiện sốt, nôn ra máu.

Trong khoảng 3 tuần trước đó, người này rời tỉnh South Kivu, nơi đã ghi nhận các ca Ebola, sau đó tới Rwanda, Uganda rồi quay lại Congo, đi qua tỉnh Ituri - tâm dịch hiện nay - cùng các tỉnh Tshopo, Mongala trước khi tới Sud-Ubangi. Sau khi bệnh nhân tử vong, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Nghiên cứu quốc gia để xét nghiệm và kết quả xác nhận sự hiện diện của virus Bundibugyo.

“Điều này khiến tôi lo ngại. Tỉnh của chúng tôi giáp Cộng hòa Congo và Cộng hòa Trung Phi. Chúng tôi lo dịch có thể lan rộng trong khu vực” - ông Mbungani nói.

Việc xác nhận ca bệnh này khiến Sud-Ubangi trở thành tỉnh thứ 7 của Congo chịu ảnh hưởng bởi đợt dịch và là tỉnh đầu tiên ở miền Tây ghi nhận Ebola, cho thấy dịch đã lan ra ngoài khu vực phía Đông vốn là tâm điểm trước đó. Sud-Ubangi giáp Cộng hòa Trung Phi nhưng không tiếp giáp với bất kỳ tỉnh nào trong 6 tỉnh miền Đông Congo trước đây đã ghi nhận ca Ebola, gồm Ituri, North Kivu, South Kivu, Haut-Uele, Tshopo và Bas-Uele.

Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Congo công bố ngày 11/9, tính đến ngày 10/9, nước này ghi nhận 7.022 ca mắc và 3.398 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch vẫn chưa được kiểm soát và có nguy cơ vượt qua đợt Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, vốn là đợt dịch chết người nhất từng được ghi nhận với hơn 11.000 người tử vong, chủ yếu tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới và tử vong tại tỉnh Ituri, tâm dịch, đã giảm nhưng lại tăng mạnh tại hai tỉnh lân cận North Kivu và Haut-Uele. Dịch đang lây lan trong bối cảnh công tác cứu trợ gặp nhiều trở ngại do tình trạng mất an ninh, người dân phải di dời, đình công của nhân viên y tế và mức độ di chuyển dân cư cao.

WHO tháng trước cảnh báo dịch có nguy cơ lan từ Congo sang Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, hai quốc gia có đường biên giới với các tỉnh bị ảnh hưởng. Uganda, quốc gia láng giềng ghi nhận 20 ca mắc kể từ tháng 5, đã tuyên bố hết dịch Ebola vào tháng 7.

Tháng trước, Congo bắt đầu tiêm vaccine Ervebo cho nhân viên y tế và các lực lượng tuyến đầu. Loại vaccine này từng cho hiệu quả trong các đợt Ebola do chủng Zaire, một chủng phổ biến hơn, gây ra; trong khi đó, các thử nghiệm lâm sàng vẫn đang được tiến hành nhằm tìm kiếm vaccine được cấp phép đối với virus Bundibugyo.

Ông Placide Mbala Kingebeni, Giám đốc phụ trách nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và đổi mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, cho biết các thử nghiệm tiêm chủng đã bắt đầu tại Tshopo, Haut-Uele và Bas-Uele. Theo ông Kingebeni, việc tiêm chủng tại Ituri dự kiến bắt đầu vào tuần tới.