Số người thiệt mạng trong vụ cháy phà ở Philippines tăng lên 76

Ngày 12/9, lực lượng cứu hộ Philippines tiếp tục đưa thêm thi thể ra khỏi chiếc phà chở khách bị thiêu rụi, nâng số người thiệt mạng lên 76. Hiện vẫn còn 13 người mất tích, 43 người sống sót sau vụ cháy.

Phà M/V June Aster bị cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, miền Tây Philippines. Ảnh: AP

Trên phà có tổng cộng 132 người khi hỏa hoạn bùng phát tối 9/9. Con tàu rời thủ đô Manila và còn cách điểm đến Coron, thuộc tỉnh Palawan ở Tây Nam Philippines, khoảng 39 km thì xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định. Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, bà Noemie Cayabyab dẫn lời một người sống sót cho biết đám cháy có thể bắt đầu từ khoang hàng. Người này kể đã nghe một tiếng nổ trước khi khói và lửa nhanh chóng lan rộng, được gió thổi mạnh hơn.

Bà Noemie Cayabyab cho biết nhà chức trách đang tìm thuyền trưởng của con tàu. Người này được cho là đã sống sót nhưng không có tên trong danh sách những người được cứu.

Theo bà Cayabyab, cuộc điều tra liên ngành về an toàn hàng hải và hình sự sẽ xem xét mọi khả năng, trong đó có trách nhiệm của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Các điều tra viên cũng sẽ xác minh các quy trình ứng phó cháy nổ có được thực hiện hay không, như việc thuyền trưởng có phát tín hiệu báo động, đưa ra cảnh báo và hướng dẫn, cũng như thủy thủ đoàn có hỗ trợ hành khách hay không.

Phà là phương tiện đi lại phổ biến tại Philippines. Tai nạn hàng hải không phải là hiếm tại quốc đảo này do các nguyên nhân như bão, tàu thuyền xuống cấp, tình trạng chở quá tải và việc thực thi các quy định an toàn chưa đồng đều, đặc biệt tại những tỉnh xa.

Năm 1987, phà Dona Paz đã chìm sau khi va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Đây được coi là thảm họa hàng hải thời bình gây chết người nhiều nhất thế giới.