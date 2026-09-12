Giá dầu diesel lập đỉnh, nông dân Mỹ thêm áp lực mùa thu hoạch

Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục đúng thời điểm nhiều nông dân bước vào vụ thu hoạch ngô và đậu tương, khiến chi phí vận hành máy móc và vận chuyển nông sản tăng mạnh. Áp lực này chồng thêm lên một năm vốn đã khó khăn khi giá phân bón, hạt giống và thiết bị đều cao.

Giá xăng tại một trạm xăng Chevron ở Las Vegas, Mỹ. Ảnh: AP

Giá dầu diesel tại Mỹ ngày 4/9 đã lần đầu tiên tăng lên mức trung bình 5,85 USD/gallon (khoảng 3,785 lít), trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông kéo dài 6 tháng làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu toàn cầu. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), đến ngày 11/9, giá dầu diesel tiếp tục tăng lên 6,05 USD/gallon.

“Những mức giá này thực sự gây thiệt hại. Và không chỉ riêng khâu thu hoạch, mà còn cả việc vận chuyển mọi thứ, từ đưa ngũ cốc hay thức ăn ủ chua từ cánh đồng về trang trại, rồi từ trang trại tới nơi tiêu thụ” - ông Paul Mitchell, Giáo sư kinh tế nông nghiệp và ứng dụng tại Đại học Wisconsin - Madison, nói.

Ông Jason Kurtz, nông dân trồng ngô và đậu tương gần Forest City, bang Missouri, cho biết năm nay ông phải trả tiền dầu diesel gấp đôi. Chiếc máy gặt đập liên hợp của ông tiêu thụ khoảng 200 gallon, tương đương 760 lít, mỗi ngày và dự kiến hoạt động trong 30 ngày. Ngoài ra ông còn cần nhiên liệu cho máy kéo và xe tải.

“Chúng tôi vẫn phải thu hoạch. Máy móc vẫn phải chạy. Chúng tôi vẫn phải dùng dầu diesel, nên chi phí đó trực tiếp ăn vào lợi nhuận” - ông Kurtz nói.

Nông dân 49 tuổi này cho biết tình hình tài chính năm nay vốn đã “eo hẹp” do phải chi nhiều hơn cho phân bón và hóa chất. Giá dầu diesel tăng vì thế khiến áp lực chi phí càng lớn.

Theo AAA, giá dầu diesel tại Mỹ hiện cao hơn khoảng 60% so với thời điểm trước khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, khi mức trung bình trên toàn nước Mỹ vào khoảng 3,76 USD/gallon. Giá tăng nhanh khi dầu thô, nguyên liệu chính để sản xuất diesel và xăng, tăng mạnh do hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn vì chiến sự.

“Có rất nhiều trang trại đang ở trong tình cảnh không biết phải cắt khoản nào để tiếp tục duy trì hoạt động” - ông Mitchell nói.

Trong khi đó tại trang trại của mình, ông Kurtz cho biết dù sao ông cũng vẫn sẽ phải tạm hoãn một số công việc tại trang trại với hy vọng giá dầu diesel sẽ giảm trong thời gian tới.