Philippines: Lực lượng cứu hộ vào phà cháy, 84 người vẫn mất tích

Lực lượng cứu hỏa Philippines ngày 11/9 đã lên chiếc phà bị cháy ngoài khơi để tìm kiếm người mất tích, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tối 9/9 khiến 5 người thiệt mạng và 84 người mất tích. Nhiệt độ cao và khói dày trước đó khiến lực lượng cứu hộ không thể vào bên trong chiếc phà để tìm kiếm.

Phà M/V June Aster bị cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, miền Tây Philippines. Ảnh: AP

Bà Joy Dianne Gumatay, phụ trách truyền thông của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, cho biết, đến ngày 11/9 vẫn chưa nhận được thông tin từ đội cứu hỏa về những gì được phát hiện bên trong phà, trong đó có khả năng có thêm người thiệt mạng hay không.

Phà rời thủ đô Manila vào tối 9/9. Khi cách làng Turda khoảng 7,4 km, gần điểm đến Coron, tỉnh Palawan, vụ cháy được phát hiện.

Trong ngày 10/9, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tìm cách tiếp cận bên trong chiếc phà đang cháy và bốc khói để tìm những hành khách có thể bị mắc kẹt. Hoạt động tìm kiếm sau đó phải tạm dừng qua đêm.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cùng các tàu khác đã cứu được 43 người, trong đó một số người được vớt lên từ biển trong đêm khi chiếc phà vẫn đang cháy.

Lực lượng bảo vệ bờ biển, các cơ quan chính phủ khác, tình nguyện viên tư nhân và ngư dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trên vùng biển lân cận. Các đội tuần tra ven bờ cũng kiểm tra khả năng có người trôi dạt vào bờ, nhưng chưa phát hiện thêm người sống sót hay người thiệt mạng.

Theo danh sách hành khách, trên phà có 134 người, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Chiếc phà dài 53 m, có khả năng chở tối đa 306 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn.

Atienza Interisland Ferries Inc., công ty sở hữu chiếc phà cho biết đang hỗ trợ những người có mặt trên tàu cùng gia đình họ, đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển và cơ quan hàng hải để tìm kiếm những người mất tích và xác định nguyên nhân vụ cháy.

Coron là điểm du lịch nổi tiếng của Philippines với làn nước trong xanh, các vách đá vôi và nhiều khối đá đặc trưng.

Phà là phương tiện đi lại phổ biến tại quốc đảo Philippines. Tai nạn hàng hải không phải là hiếm ở nước này, với các vụ việc trước đây thường liên quan đến bão, tàu thuyền được bảo dưỡng kém, tình trạng quá tải và việc thực thi các quy định an toàn chưa đồng đều, đặc biệt tại các tỉnh vùng xa.