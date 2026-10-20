BĐBP TP Quảng Ninh gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930–2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2010-2026), Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Quảng Ninh tổ chức gặp, tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ năm 2026.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, hội viên cùng ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2026. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hội viên phụ nữ BĐBP thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, biển đảo.

Thượng tá Lê Quang Chiểu, Phó Chính ủy BĐBP thành phố, trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Nổi bật là các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, góp phần hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống, động viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Đại tá Đặng Minh Đức, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo BĐBP thành phố ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động vì cộng đồng. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; quan tâm đời sống hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức hội và đơn vị vững mạnh.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tặng giấy khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào phụ nữ.